Unikátní noc brankáře Penguins! Jako první dal gól i nahrával. Pálil i Hertl

Gól si připsalo v NHL šestnáct brankářů, z toho jedenáct skórovalo přímo ze střely stejně jako Nedejlkovic. Hrdina zápasu při dlouhé hře Buffala bez gólmana, která začala už v 55. minutě, nejdříve inkasoval od Zacha Bensona na 2:4. Při pokračujícím risku domácích ale také udeřil. Nedejlkovic zpracoval za brankou nahozený puk a poslal jej přes celé hřiště přesně do středu branky.

„Je to vzrušující,“ rozplýval se Nedeljkovic. Po střele si nebyl jistý, že je gólová. „Puk mohl jít pár centimetrů nad ledem, možná ani to ne. Mohl klidně skončit v rohu. Jejich hráč do mě trochu žďuchnul, tak jsem puk viděl asi až od útočné modré čáry. Najednou jsem slyšel, jak všichni šílí. (Erik Karlsson) měl ruce nad hlavou, tehdy mě napadlo, že to bude gól. Pak jsem mířil co nejrychleji rovnou ke střídačce,“ popisoval.

Je prvním gólmanem, který skóroval v NHL, AHL i ECHL. „Vždy mě bavilo hrát si s pukem. Je to odmala součástí mé hry. Když jsem vyrůstal, sledoval jsem dva mistry, kteří to s kotoučem uměli - Marty Turco a Martin Brodeur. Hodně jsem se od nich učil, jak s pukem pracují,“ líčil.

Pittsburgh si vypracoval klíčový náskok v prostřední třetině, v níž otočil z 0:1 na 3:1. Nedeljkovic si připsal přihrávku u třetího gólu, když za brankou zastavil puk pro Codyho Glasse. Po své trefě se poté zapsal do historie NHL.

„Hráči vtipkovali, že mu chybí už jen bitka, aby měl i hattrick Gordieho Howea,“ řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. „Podal obdivuhodný výkon. Jeho zákroky nás držely celý zápas. Nehráli jsme v obraně, jak by bylo potřeba, ale byl vždy připravený a na místě. Ned a tři naše využité přesilové hry udělaly v zápase rozdíl,“ doplnil kouč.

Nedejlkovic je druhým gólmanem, který v této sezoně skóroval. Navázal na Filipa Gustavssona z Minnesoty, který se trefil v říjnovém utkání proti St. Louis.

Hertl otevřel ve 25. minutě skóre. K českému útočníkovi se odrazil v levém kruhu puk po zblokované střele, přehodil si jej kolem obránce na bekhend a poslal kotouč nad lapačku Pjotra Kočetkova. Zkušený centr bodoval počtvrté v řadě (2+4) a vylepšil si letošní bilanci na 13 tref a 19 přihrávek ve 45 zápasech. Zvýšit mohl Keegan Kolesar, ale neproměnil trestné střílení.

Carolina otočila v rozmezí 32. až 47. minuty na 3:1 i díky dvěma gólům Setha Jarvise. Závěr zápasu ještě zdramatizoval Shea Theodore, ale neodvrátil čtvrtou prohru Vegas z posledních pěti utkání.

„Až příště povedeme, je potřeba pokračovat v tlaku a snažit se o zvýšení náskoku,“ uvedl Hertl. „Zbytečně jsme se taky pokoušeli o přihrávky ve středním pásmu místo toho, abychom puky dostávali za jejich obranu jako v úvodní třetině. Ztratili jsme proto hodně puků a nabídli jim šance,“ vysvětlil.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nathan MacKinnon 17 55 72 46 15 27 0 2. Leon Draisaitl 31 36 67 45 27 14 0 3. Nikita Kučerov 20 45 65 41 12 25 0 4. Connor McDavid 20 44 64 42 13 14 0 5. Mikko Rantanen 25 37 62 46 9 28 0 6. Mitchell Marner 14 48 62 46 5 12 0 7. Kyle Connor 27 32 59 46 9 21 0 8. Jack Hughes 18 37 55 47 10 6 0 9. Jack Eichel 11 44 55 44 22 6 0 10. Mark Scheifele 27 25 52 46 6 27 0

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:57. Jarvis, 40:46. Blake, 46:09. Jarvis Hosté: 24:22. Hertl, 49:52. Theodore Sestavy Domácí: Kočetkov (Andersen) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Roslovic, Sebastian Aho (A), Jarvis – Nečas, Kotkaniemi, Robinson – Martinook, Staal (C), Svečnikov – Blake, Drury, Jääskä. Hosté: Hill (Samsonov) – Pietrangelo (A), Hanifin, Theodore, McNabb, Whitecloud, Hague – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – Howden, W. Karlsson, Schwindt – Dorofejev, Hertl, Olofsson – Kolesar, N. Roy, Pearson. Rozhodčí Rooney, Sutherland – MacPherson, Grillo Stadion Lenovo Center, Raleigh Návštěva 18 825 diváků