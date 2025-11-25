Nevídané, červená za facku spoluhráči! Trenér byl nadšený, Everton i tak porazil United
Naprosto ojedinělá hloupost byla k vidění v utkání Premier League mezi fotbalisty Manchesterem United a Evertonem (0:1). Hostující záložník Idrissa Gueye předvedl hned v úvodu totální zkrat a už ve 13. minutě zamířil do kabin, když v rozmíšce udeřil do tváře spoluhráče Michaela Keana. „Jak ostrá ta facka vlastně byla?“ nesouhlasil s verdiktem rozhodčího bývalý fotbalista a expert Gary Neville. Svojí reakcí překvapil i trenér Evertonu David Moyes, jemu se totiž roztržka líbila.
Šílenou úvodní čtvrthodinu zažil Everton v zápase na Old Trafford. Už v desáté minutě musel vynuceně střídat kvůli zranění obránce Seamus Coleman a o tři minuty později se ze hřiště za daleko bizarnějších okolností poroučel také další muž v modrém.
Defenzivní středopolař Idrissa Gueye nejprve ukázkovým návratem zastavil nebezpečnou akci Manchesteru United a následně si chtěl ve vlastním vápně narazit míč se stoperem Michaelem Keanem, jenže ten jeho myšlenku nepochopil a výsledkem byla nebezpečná střela Bruna Fernandese.
Když už si fanoušci „karamelek“ oddychli, že míč zamířil mimo, zůstali v šoku. Hned po zakončení akce totiž Gueye vystartoval na svého spoluhráče, který si to ale nechtěl nechat líbit, rozohněného parťáka nejprve umravňoval slovně a po chvilce ho odstrčil a chtěl se soustředit na hru.
Senegalec se ovšem nenechal odbít, obořil se na obránce svého týmu ještě víc a levou rukou ho udeřil do obličeje. Nebyla to sice úplně největší možná rána, ale rozhodčí Tony Harrington vše dobře viděl a za nesportovní chování mu ukázal červenou kartu.
„Verdikt rozhodčího udělit Gueyemu červenou kartu za nesportovní chování byl prověřen a potvrzen systémem VAR – situace byla vyhodnocena jako jasný úder do Keanovy tváře,“ napsala na sociální síti X organizace PGMOL, která řídí profesionální rozhodčí v anglických soutěžích.
Stále evidentně nahecovaného hráče pak museli do tunelu dotlačit brankář Jordan Pickford a další spoluhráč Iliman Ndiaye.
Aplaus spoluhráčů za omluvu v kabině
Čekali byste, že trenéra Evertonu Davida Moyese podobný moment rozčílí? Opak je pravdou. „Víte, mně se docela líbí, když se moji hráči mezi sebou poštěkají,“ řekl po zápase. „V podstatě tím říkám, že chci, aby byli tvrdí. Nechci, aby tolerovali, když někdo nehraje dost dobře."
Gueye se po zápase omluvil za své chování na sociálních sítích i spoluhráčům v kabině. Po jeho výstupu podle Moyese následoval v kabině aplaus. „Byl dostatečně silný, aby se postavil a řekl, že udělal chybu. Přijal jsem to, jdeme dál,“ dodal kouč, který v minulosti působil třeba právě v United.
Celý bizarní incident je ještě o to překvapivější, že Gueye v nejvyšší anglické soutěži přímou červenou kartu dostal vůbec poprvé, a to až ve svém 241. utkání v Premier League.
„Byla to jenom malá facka, žádná rvačka a šlo to vyřešit žlutou kartou. Za mě tohle na vyloučení nebylo,“ reagoval ve vysílání Sky Sports komentátor a osminásobný vítěz Premier League s Manchesterem United Gary Neville.
Podobná situace se v anglické lize naposledy stala v roce 2008, kdy se do sebe pustili spoluhráči Stoke City Ricardo Fuller a Andy Griffin.
Ani v oslabení se však hosté nevzdali a ofenzivní středopolař Kiernan Dewsbury-Hall ještě v prvním poločase poslal Everton do překvapivého vedení, které celek z Liverpoolu dokázal udržet až do konce.
Zasloužila si Gueyeho facka trest v podobě vyloučení?
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|12
|9
|2
|1
|24:6
|29
|2
Chelsea
|12
|7
|2
|3
|23:11
|23
|3
Manchester City
|12
|7
|1
|4
|24:10
|22
|4
Aston Villa
|12
|6
|3
|3
|15:11
|21
|5
Crystal Palace
|12
|5
|5
|2
|16:9
|20
|6
Brighton
|12
|5
|4
|3
|19:16
|19
|7
Sunderland
|12
|5
|4
|3
|14:11
|19
|8
Bournemouth
|12
|5
|4
|3
|19:20
|19
|9
Tottenham
|12
|5
|3
|4
|20:14
|18
|10
Everton
|12
|5
|3
|4
|13:13
|18
|11
Manchester Utd.
|12
|5
|3
|4
|19:19
|18
|12
Liverpool
|12
|6
|0
|6
|18:20
|18
|13
Brentford
|12
|5
|1
|6
|18:19
|16
|14
Newcastle
|12
|4
|3
|5
|13:15
|15
|15
Fulham
|12
|4
|2
|6
|13:16
|14
|16
Nottingham Forest
|12
|3
|3
|6
|13:20
|12
|17
West Ham
|12
|3
|2
|7
|15:25
|11
|18
Leeds
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|19
Burnley
|12
|3
|1
|8
|14:24
|10
|20
Wolves
|12
|0
|2
|10
|7:27
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup