O post prezidenta FIA se poprvé v historii uchází žena: Sexy revoluce?!

Autor: vav
Sexy revoluce?!
Laura Villarsová by ráda vybojovala důležitější místo ženám nejen ve formuli 1.
Švýcarka se pohybuje mezi automobilovými profíky teprve od roku 2023.
Má už zkušenosti i s řízením podniku s realitami.
Sulajím touží po obhajobě.
Mayer je dalším vyzyvatelem.
Ambiciózní švýcarská kráska Laura Villarsová (28), která závodila ve formuli 3 i 4, má v plánu změnit automobilový svět. Oznámila totiž kandidaturu jakožto první žena vůbec na nejvyšší post v motorsportu – prezidentku FIA.

A její vize je přímo revoluční! Chce zlepšit především finanční transparentnost instituce a posílit vliv žen za volantem. „Mou ambicí je vláda, která bude demokratičtější, transparentnější, zodpovědnější a otevřenější ženám i novým generacím,“ prohlásila sebevědomě Villarsová, která zároveň narážela na kritiku současného šéfa Muhamada Bena Sulajíma (63).

Současný prezident FIA ze Spojených arabských emirátů vládne pevnou rukou. Rozdává pilotům formule 1 a rallye přísné tresty za sprostá slova a navíc je ve sporu s majiteli F1 Liberty Media kvůli rozšiřování závodních stájí.

Těžké váhy

Kromě Villarsové, jejíž oficiální žádost údajně FIA stále neobdržela, se o nejvyšší místo v úřadu uchází i Sulajím a také zkušený funkcionář a Sulajímem odvolaný stevard F1 Tim Mayer (59). Zvládne ambiciózní, avšak nezkušená Švýcarka čelit dvěma těžkým vahám motorsportu? Volba proběhne 12. prosince v Taškentu.

Tihle vládli FIA

prezidentfunkční období
J. M. Balestre (Fr.)1985–1993
M. Mosley (Br.)1993–2009
J. Todt (Fr.)2009–2021
M. B. Sulajím (SAE)2021–dosud

