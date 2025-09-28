O post prezidenta FIA se poprvé v historii uchází žena: Sexy revoluce?!
Ambiciózní švýcarská kráska Laura Villarsová (28), která závodila ve formuli 3 i 4, má v plánu změnit automobilový svět. Oznámila totiž kandidaturu jakožto první žena vůbec na nejvyšší post v motorsportu – prezidentku FIA.
A její vize je přímo revoluční! Chce zlepšit především finanční transparentnost instituce a posílit vliv žen za volantem. „Mou ambicí je vláda, která bude demokratičtější, transparentnější, zodpovědnější a otevřenější ženám i novým generacím,“ prohlásila sebevědomě Villarsová, která zároveň narážela na kritiku současného šéfa Muhamada Bena Sulajíma (63).
Současný prezident FIA ze Spojených arabských emirátů vládne pevnou rukou. Rozdává pilotům formule 1 a rallye přísné tresty za sprostá slova a navíc je ve sporu s majiteli F1 Liberty Media kvůli rozšiřování závodních stájí.
Těžké váhy
Kromě Villarsové, jejíž oficiální žádost údajně FIA stále neobdržela, se o nejvyšší místo v úřadu uchází i Sulajím a také zkušený funkcionář a Sulajímem odvolaný stevard F1 Tim Mayer (59). Zvládne ambiciózní, avšak nezkušená Švýcarka čelit dvěma těžkým vahám motorsportu? Volba proběhne 12. prosince v Taškentu.
Tihle vládli FIA
|prezident
|funkční období
|J. M. Balestre (Fr.)
|1985–1993
|M. Mosley (Br.)
|1993–2009
|J. Todt (Fr.)
|2009–2021
|M. B. Sulajím (SAE)
|2021–dosud