Lyžařka Zuzulová po druhé svatbě: Šokovala líbánkami!
Žádné romantické pláže, západy slunce a drinky! Bývalá lyžařka Veronika Zuzulová (41), která se začátkem září podruhé vdala, vyrazila na opravu netradiční svatební cestu...
Veronika Zuzulová žije spolu se svou rodinou pod Alpami a ve volné přírodě na horách se také konala její druhá veselka. Jejím manželem se stal tatínek druhého syna Aksela Gaspard Vallette (39), kterému řekla »ano« pod majestátní horou Mont Blanc. Kdo by čekal, že líbánky stráví novomanželé v jiném než horském prostředí, ten by se mýlil.
„Plánovali jsme jít na horu Matterhorn, ale problém je v tom, že zatím nám počasí nepřeje. Takže uvidíme, jestli to ještě stihneme zrealizovat teď na podzim, nebo až příští rok,“ řekla podle webu Pluska.sk Slovenka, která spolu s manželem chtěla zvolit spíše aktivní dovolenou, než válení se s drinkem na pláži.
A zdá se, že počasí manželům opravdu nakonec dalo zelenou! Veronika se na sociálních sítích pochlubila krátkým videem, na kterém zdokumentovala cestu na vrchol. „Líbánky,“ přidala do popisu, kde cesta páru začíná na motorce a pokračuje noclehem na horské chatě a dřinou při zdolávání kopce. Následně nechybí spokojené úsměvy a dobré jídlo v cíli. Zdá se, že tohle byly líbánky přesně podle jejího gusta!