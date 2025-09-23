Agassi králem Laver Cupu: Rozněžněný divočák
Showman byl už před třemi dekádami, kdy kraloval světovému tenisu, teď jako by na emocích ještě přidal! Legendární Andre Agassi (55) na Laver Cupu řádil jako pominutý.
Náramně si užíval premiéru v roli nehrajícího kapitána výběru světa. „Nikdo nám nevěřil, že Evropu porazíme, a vidíte!“ jásal po senzačním triumfu 15:9. Pumpoval pěstmi, divoce slavil, byla ho plná hala.
„Byl to pekelný týden,“ smál se, aby se při děkovačce svým svěřencům zcela rozněžnil: „Mí drazí bratři, díky za důvěru, že jsem mohl na krátký čas vstoupit do vašich životů. Všichni teď u mě máte mateřské výsady: Kdykoli zavoláte a o cokoli požádáte, odpověď zní už dopředu ano.“