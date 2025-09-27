Ester ukázala postavu v plavkách: Berdychova prdelka
Svého »narozeninového kluka « unesla na rakouský pohádkový zámeček Rosewood Schloss Fuschl, teď sama posílá fanouškům žhavé fotky svého dokonalého těla.
Ester Berdychová (33), ženuška někdejšího tenisového bouráka a nyní daviscupového kapitána Tomáše Berdycha (40), se pochlubila sexy snímky na mole u jezera, na nichž mimo jiné špulí prdelku. „Dny v ráji,“ vyznala se. Jako v ráji se musí cítit i Tomáš, když se kochá kouzelnými výhledy na Alpy i svoji milou.
Témata: narozeniny, ester sátorová, blesksport, Ester Sátorová-Berdychová, Tomáš Berdych, Alpy, Davis Cup