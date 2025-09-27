Ester ukázala postavu v plavkách: Berdychova prdelka

Autor: as
Ester Berdychová poslala z Rakouska malý pozdrav od vody.
Ester a její panoramata.
Mrkejte na moji dlouhou nožku.
Paní Berdychová se může chlubit luxusní postavou.
Tomáš Berdych se svou láskou Ester.
Kapitán daviscupové reprezentace Tomáš Berdych se raduje z výhry
Nádherná Berdychova Ester.
Narozeninový chlapec načal pátou životní desetiletku.
Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych si s manželkou Ester užívá alpského luxusu.
Tady se spí jako v pohádce.
Svého »narozeninového kluka « unesla na rakouský pohádkový zámeček Rosewood Schloss Fuschl, teď sama posílá fanouškům žhavé fotky svého dokonalého těla.

Ester Berdychová (33), ženuška někdejšího tenisového bouráka a nyní daviscupového kapitána Tomáše Berdycha (40), se pochlubila sexy snímky na mole u jezera, na nichž mimo jiné špulí prdelku. „Dny v ráji,“ vyznala se. Jako v ráji se musí cítit i Tomáš, když se kochá kouzelnými výhledy na Alpy i svoji milou.

Témata:  narozeninyester sátorováblesksportEster Sátorová-BerdychováTomáš BerdychAlpyDavis Cup

