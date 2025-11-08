Baník (zase) pohřbila koncovka. Galásek o Jawově zákroku: Co změním, když to budu komentovat?
Baník herně znovu nezklamal, jenže v koncovce se stále trápí. Na gól ostravští fotbalisté čekají už čtyři ligové zápasy, na domácí trefu od 24. srpna, kdy porazili Slovácko. Střeleckou mizérii neprotrhli ani v duelu patnáctého kola Chance Ligy s Jabloncem, kdy zahazovali jednu šanci za druhou. „Hráli jsme vynikající zápas, ale chyběly tomu góly. Mysleli jsme si, že nás nakopnou čtyři góly v Pardubicích, ale nechtělo nám to tam spadnout,“ povzdechl si kouč Baníku Tomáš Galásek po porážce 0:1.
Vytvořili si toho opravdu hodně, střelecky ale Ostravané zase selhali. Beweneho střelu vytáhl v prvním poločase Hanuš, Buchtovo zakončení vykopl těsně před brankovou čárou Novák a po jednom z rohových kopů hlavičkoval Chaluš nad břevno. To ale nebylo všechno, Pirovu nadějnou ránu nechtěně zblokoval Buchta a v tutovkách pak neuspěl ani Musák, debutant v základní sestavě.
„Artúr hrál velmi dobrý zápas. Museli jsme to pak trošku oživit. Laca jsme dali do útoku s tím, že přijdou centry, ale ty tam nechodily, nebo jsme trefovali prvního hráče. Nepomohli jsme si tím,“ měl jasno Tomáš Galásek v rozhovoru pro Oneplay.
Byl to jiný Baník než před pár týdny. Stejně jako v Plzni či minule na Slavii nezklamal, jenže v zakončení se pořád proklatě trápí. Pod Galáskem ještě v Chance Lize neskóroval. Přitom s Jabloncem odehrál pravděpodobně nejlepší utkání v sezoně.
„Asi nám chybělo, nechci říct štěstíčko, ale kvalita. Ve smyslu, že se to k nám neodrazí a nejsme na místě, kde se míče odrážejí,“ hodnotil ostravský kouč.
Baník zároveň mohl hrát od 41. minuty proti deseti. Rozporuplný souboj mezi Laminem Jawem a Matějem Chalušem, v němž jablonecký útočník nejprve zasáhl míč, ale poté prošlápl stoperovu holeň, sudí Karel Rouček ohodnotil žlutou kartou. VAR následně nezasahoval. „Co změním, když to budu komentovat? Mají komisi rozhodčích, aby oni řekli názory. Já to nebudu hodnotit. Jsem rád, že to hráč rozchodil a ve zbytku utkání nám pomohl,“ uvedl Galásek.
Standardky byly klíčem
„Viděl jsem to zatím jenom jednou na tabletu a v tu chvíli jsem si říkal, že jo, asi ho došlápl, ale nebylo to s nějakou intenzitou. Bylo to vlastně i do země, takže jsem si říkal, že to přece nemůže být červená karta,“ líčil Luboš Kozel na pozápasové tiskové konferenci.
Klíčový a jediný úder hostům zajistil ve 25. minutě Jawo. Velký podíl na brance měl Filip Novák, jehož několikátý dlouhý aut už přinesl ovoce. Podobně jako nedávno v Karviné, kde po totožné situaci rozhodl Antonín Růsek.
„Jsem za to rád, protože každá taková věc je bonus, když víte, že máte hráče, který to umí hodit. Máme několik variant, můžeme to házet i jinak. Tohle je skoro jako rohový kop. Lamin do toho navíc dobře vběhnul a trefil to. Díky standardkám jsme byli efektivní,“ pochvaloval si Kozel.
Další šanci si Severočeši vytvořili až zhruba patnáct minut před hvizdem, kdy po pohledné Jawově akci napálil Novák tyč. O momentum ale Baník připravili vlastní fanoušci, pauza kvůli dýmu z pyrotechniky domácím rozhodně nepomohla.
„Pomohlo nám to, protože domácí byli rozjetí, v tlaku a získávali odražené míče,“ nezastíral Kozel. „Domácí možná trošku vychladli a my jsme si k tomu mezitím něco řekli.“
Jablonec tak před nedělními zápasy Slavie i Sparty znovu míří do čela Chance Ligy. „Poslední kola to vychází, že hrajeme jako první z těch tří. Pořád ale koukáme pod sebe. Víme, že tyto týmy mají jiné možnosti, jiné kádry. Já se modlím, abychom byli všichni zdraví,“ doplnil Kozel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|2
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|3
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|7
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|8
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|9
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu