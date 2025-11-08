ONLINE: Chelsea - Wolves 0:0. Krejčí ve středu obrany. Souček dalším gólem vyrovnal rekord

Předplatné

Chelsea - Wolves 0:0. Krejčí ve středu obrany. Souček dalším gólem vyrovnal rekord

Ladislav Krejčí v utkání proti Chelsea
Ladislav Krejčí v utkání proti ChelseaZdroj: Profimedia.cz
Sunderland v 11. kole Premier League hostil londýnský Arsenal
Sunderland v 11. kole Premier League hostil londýnský Arsenal
Sunderland v 11. kole Premier League hostil londýnský Arsenal
Sunderland v 11. kole Premier League hostil londýnský Arsenal
Tomáš Souček slaví svůj 38. gól v anglické lize.
West Ham hostil v Londýně nováčky z Burnley
West Ham hostil v Londýně nováčky z Burnley
Tomáš Souček v 11. kole anglické fotbalové ligy přispěl k výhře West Hamu 3:2 nad Burnley a 38. gólem v Premier League vyrovnal český střelecký rekord Patrika Bergera. Manchester United na hřišti Tottenhamu brankou Matthijse De Ligta v 96. minutě vybojoval bod za remízu 2:2. Oba týmy mají v tabulce 18 bodů, přesto je dělí čtyři příčky. Tottenham je díky lepšímu skóre třetí. Arsenal ztratil body po remíze 2:2 na hřišti nováčka ze Sunderlandu. Ladislav Krejčí se od 21.00 s Wolverhamptonem představí na hřišti Chelsea. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tomáš Souček přišel do hry v utkání West Hamu s Burnley v 62. minutě a po čtvrthodině poslal domácí tým do vedení 2:1. „Kladiváři“ nakonec vyhráli 3:2 a bodově se dotáhli na svého soupeře, kterému patří první pozice nad sestupovým pásmem.

Souček skóroval po rohovém kopu. Slovenský gólman Martin Dúbravka k němu vyrazil střelu Lucase Paquety na vzdálenější tyč a český fotbalista poslal hrudníkem míč do branky.

„Musíte udělat takovýhle náběhů sto a pak máte šanci, že z toho jednou nebo dvakrát bude gól,“ řekl Souček televizní stanici Sky Sports. Podruhé za sebou začal mezi náhradníky a do hry se dostal až po zranění Freddieho Pottse. „Rád bych byl v základní sestavě, ale pro tým udělám cokoli. Jsem moc rád, že jsme doma vyhráli, můžeme jít do reprezentační přestávky se skvělým pocitem, protože něco budujeme.“

V závěru měl třicetiletý záložník podíl na třetím gólu domácích, když jeho střelu dorazil dobíhající Kyle Walker-Peters do prázdné branky. Porážku Burnley už pouze zmírnil v sedmé minutě nastavení Josh Cullen.

Souček, který působí v londýnském klubu od příchodu z pražské Slavie v lednu 2020, nastřílel 38 branek ve 202 zápasech Premier League. Berger potřeboval na stejný počet zásahů 225 utkání. Vicemistr Evropy z roku 1996 působil v letech 1996 až 2008 v Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Ville a Stoke City.

Souček se trefil podruhé za sebou. Minulou neděli zpečetil výhru 3:1 nad Newcastlem. West Ham si připsal třetí vítězství v soutěži, s deseti body z 11 zápasů je ale stále na sestupové 18. příčce.

Arsenal ztratil body na hřišti nováčka

Lídr soutěže Arsenal přišel gólem v 94. minutě o výhru v Sunderlandu a remizoval 2:2. Hosté ztratili po 10 soutěžních zápasech čtyři dny po vítězství 3:0 v pražském Edenu nad Slavií v Lize mistrů.

Sunderland poslal v 35. minutě do vedení odchovanec Arsenalu Ballard, jenž tak ukončil 811 minut trvající neprůstřelnost svého mateřského klubu. Za jeho A-tým však nikdy nenastoupil. Svou trefu náležitě oslavil. "Kanonýři" do druhého poločasu nastoupili s velkou vervou a drtivým tlakem vývoj utkání otočili. Nejprve vyrovnal v 54. minutě Saka a o dvacet minut později obstaral vedoucí branku Trossard.

Po Belgičanově trefě se však obraz hry změnil a otěže přebrali domácí, několik gólových šanci zlikvidoval hostující brankář Raya. Třicetiletý Španěl nakonec kapituloval v 94. minutě, Brobbey byl v souboji s Gabrielem důraznější a akrobatickým kopem ukončil vítěznou sérii hostů. Nizozemský útočník se prosadil poprvé od letního přestupu z Ajaxu Amsterodam. Sunderland je třetí a na dnešního soupeře ztrácí sedm bodů.

Přestřelka Spurs s Manchesterem skončila remízou

Manchester United poslal ve 32. minutě do vedení Mbeumo. Tottenham, který bude za měsíc hostit v Lize mistrů pražskou Slavii, v 84. minutě vyrovnal gólem Tela, jenž byl tou dobou na hřišti pět minut. V úvodu nastavení Richarlison hlavou tečoval Odobertovu střelu mimo dosah brankáře Lammense a byl blízko pátému vítězství nad Manchesterem United za sebou.

„Rudí ďáblové“ však v poslední minutě nastavení vyrovnali po rohovém kopu. Fernandes našel na zadní tyči De Ligta, jenž vyskočil nejvýš ze všech a prodloužil ligovou sérii svého týmu bez porážky na pět zápasů.

Everton doma porazil Fulham 2:0 góly Gueyeho a Keanea a zvítězil po třech zápasech. Hosté si připsali pátou porážku z posledních šesti kol a na 15. místě je dělí od sestupového pásma jen bod. Everton má o čtyři body více a je jedenáctý.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1182120:526
2Manchester City1061320:819
3Sunderland1154214:1019
4Tottenham1153319:1018
5Liverpool1060418:1418
6Bournemouth1053217:1418
7Manchester Utd.1153319:1818
8Chelsea1052318:1117
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Everton1143412:1315
12Aston Villa104339:1015
13Brentford1041514:1613
14Newcastle1033410:1112
15Fulham1132612:1611
16Leeds103259:1711
17Burnley1131714:2210
18West Ham1131713:2310
19Nottingham Forest101367:196
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

