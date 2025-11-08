Djokovič se po vítězství v Aténách odhlásil z Turnaje mistrů. Nahradí ho jeho soupeř
Novak Djokovič nebude kvůli zranění ramena startovat na Turnaji mistrů. Vítěz rekordních 24 grandslamů to oznámil poté, co ve finále v Aténách porazil 4:6, 6:3 a 7:5 Lorenza Musettiho a získal 101. titul. Právě italský tenista ho na akci pro nejlepších osm hráčů sezony v Turíně nahradí.
„Těšil jsem se, že si v Turíně zahraju. Proto jsem zklamaný, že kvůli zranění se musím odhlásit,“ napsal na sociálních sítích Djokovič, který se probojoval na Turnaj mistrů poosmnácté, čímž vyrovnal rekord Rogera Federera.
Djokovič se odhlásil jen krátce poté, co po tříhodinové bitvě ve finále v Aténách porazil Musettiho. Ve druhé sadě vyrovnal díky brejku na 5:3 a ve třetí sadě sice přišel o vedení 3:1 a 5:3, ale za stavu 5:5 sebral soupeři servis a vzápětí duel ukončil.
„Byla to neuvěřitelná bitva,“ řekl osmatřicetiletý Djokovič. „Vyčerpávající zápas, neskutečně náročný. Lorenzo hrál skvěle a mohl vyhrát kdokoliv. Jsem pyšný, že jsem to zvládl,“ dodal.
„Každý zápas s Novakem beru jako lekci,“ uvedl třiadvacetiletý Musetti, který si mohl zajistit účast na Turnaji mistrů ziskem titulu na úkor Félixe Augera-Aliassima. Nakonec se v Turíně představí oba.
Musettiho při prvním startu na Turnaji mistrů ve skupině čekají Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a Alex de Minaur. Ve druhé skupině jsou Auger-Aliassime, Jannik Sinner, Alexander Zverev a Ben Shelton.
Tenisový turnaj mužů v Aténách, finále dvouhry:
Djokovič (1-Srb.) - Musetti (2-It.) 4:6, 6:3, 7:5.