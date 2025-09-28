53letá atletka Lewisová hvězdou reklamy: Krása osvobozuje!

Autor: vba
Krása osvobozuje!
Na své tělo je pyšná.
Na své tělo je pyšná.
Poprvé se odhalila.
Zlatá sedmibojařka ze Sydney 2000.
53letá atletka Lewisová hvězdou reklamy:
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Olympionička odhalila své tělo
Denise se udržuje ve formě cvičením
Denise se udržuje ve formě cvičením
Denise se udržuje ve formě cvičením
Denise se udržuje ve formě cvičením

Sympatická sedmibojařka si podmanila svět, když v roce 2000 vyhrála olympiádu v Sydney. Teď, čtvrtstoletí poté, zase Denise Lewisová (53) uchvátila svou krásou!

Šampionka se poprvé v životě svlékla, aby zapózovala v reklamě na spodní prádlo. A její vypracovaná postava je hitem!

„Vždycky mě fotili ve sportovním, až teď jsem si vyzkoušela něco nového. A víte, co je osvobozující? Že i po padesátce si můžu říct: Jsem to já, fakt můžu vypadat takhle!“ rozplývá se Denise.

Na své tělo je pyšná.
Na své tělo je pyšná.

 

Témata:  naháblesksportOlympijské hrySydneyDenise Lewisová

Související články



Články odjinud