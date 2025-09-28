53letá atletka Lewisová hvězdou reklamy: Krása osvobozuje!
Sympatická sedmibojařka si podmanila svět, když v roce 2000 vyhrála olympiádu v Sydney. Teď, čtvrtstoletí poté, zase Denise Lewisová (53) uchvátila svou krásou!
Šampionka se poprvé v životě svlékla, aby zapózovala v reklamě na spodní prádlo. A její vypracovaná postava je hitem!
„Vždycky mě fotili ve sportovním, až teď jsem si vyzkoušela něco nového. A víte, co je osvobozující? Že i po padesátce si můžu říct: Jsem to já, fakt můžu vypadat takhle!“ rozplývá se Denise.
Témata: nahá, blesksport, Olympijské hry, Sydney, Denise Lewisová