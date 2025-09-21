Další 42 let starý čas Kratochvílové padl. Světový rekord? Možná příští rok, říká Češka
Současné hvězdy globální atletiky vymazaly legendární běžkyni Jarmilu Kratochvílovou z rekordních tabulek světových šampionátů. Po přelomovém výkonu Sydney McLaughlinové-Levroneové na čtvrtce jí na MS v Tokiu další historický výkon po 42 letech vzala Keňanka Lilian Odiraová ve finále běhu na 800 metrů. Časem 1:54,62 minuty ji překonala o šest setin.
Jarmila Kratochvílová se na pád dalšího svého výkonu z legendárního mistrovství světa v Helsinkách z roku 1983 dívala na stadionu v Mladé Boleslavi. Vzrušení z parádního běhu z Tokia jí doplnila radost z mistrovského titulu mladé svěřenkyně Kateřiny Zahradníkové na třístovce při mistrovství republiky žactva.
„Běžela tři minuty předtím, perfektně mi to nastavila na mobilu, takže jsem všechno viděla,“ usmívala se Kratochvílová.
Na displeji telefonu viděla jeden z nejlepších závodů historie ženské půlky. Cílovou rovinkou se řítily dvě vysoké blonďaté Britky, které vypadaly trochu jako dvojčata. Olympijská vítězka z Paříže Keely Hodgkinsonová tuhla. Ve finiši ji přeletěly vítězná Odiraová a nakonec i krajanka Georgie Hunterová Bellová.
„Je to moje první mistrovství světa a jsem opravdu vděčná, že odjíždím jako šampionka. Věděla jsem, že tenhle závod bude během MS nejrychlejší a využila jsem toho. Předvedla jsem dobrý finiš a měla jsem štěstí, že jsem získala zlato,“ pochvalovala si Odiraová.
Keňanka proběhla cílem v čase 1:54,62, kterým se zařadila na sedmé místo historických tabulek, o setinu za Hodgkinsonovou. O šest setin překonala Kratochvílové rekord mistrovství světa z Helsinek. Hunterová Bellová zůstala zpět o 28 setin, Hodgkinsonová ještě o další setinku.
„Trošku jsem to přála Keelly Hodgkinsonové. Ona takhle rychle má pomalu osobák. Já si to musím ještě několikrát pustit, jak na ni tlačily. Nechci říct, že to zabalila. Jsem ráda, že holky konečně běžely takhle rychle,“ pochvalovala si Kratochvílová.
Světový rekord? Musí se to sejít
Během MS v Tokiu tak během tří dnů přišla o dva rekordy šampionátu, které atletickou historií držely od jejího slavného zlatého double z roku 1983. Ve čtvrtek její výkon 47,99 sekundy na 400 metrů překonaly vítězná Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová (47,78) i druhá Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky (47,98). V neděli padl i její výkon v běhu na 800 metrů.
„Je to mistrovství světa. Když se sejdou tři úžasné holky, tak je to supr. Fakt to byla krásná a rychlá půlka,“ pochvalovala si Kratochvílová.
Všechny tři medailistky z Tokia jsou rázem v nejlepší devítce historických tabulek. A ve hře je ještě olympijská šampionka z olympiády 2021 a mistryně světa 2022 Athin Muová-Nikolajevová, kterou v posledních dvou sezonách trápily následky zranění. Jestli někdy byly podmínky k organizování útoku na Kratochvílové světový rekord 1:53,28, který taky trvá od roku 1983, je to teď.
Článek pokračuje pod tabulkou.
Historické tabulky na 800 metrů (ženy)
Čas
Jméno
Rok
1:53,28
Jarmila Kratochvílová
1983
1:53,43
Naděžda Olizarenková (SSSR)
1980
1:54,01
Pamela Jelimová (Keňa)
2008
1:54,25
Caster Semenyaová (JAR)
2018
1:54,44
Ana Fidelia Quirotová (Kuba)
1989
1:54,61
Keely Hodgkinsonová (Brit.)
2024
1:54,62
Lilian Odiraová (Keňa)
2025
1:54,81
Olga Minějevová (SSSR)
1980
1:54,90
Georgia Hunterová Bellová (Brit.)
2025
1:54,97
Athing Muová-Nikolajevová (USA)
2023
„Je to o motivaci zkusit ten rekord překonat. Ono to zase tak strašně daleko není, ačkoli na dráze je to dál,“ uvedla Kratochvílová. „Musí se to sejít. Na Diamantovkách mají pomocníky, vodiče. Ale třeba se tyhle rychlé holky zrovna nesejdou.“
V sezoně 2026 teoreticky může být pro vážný útok na světový rekord Jarmily Kratochvílové prostor. V kalendáři schází globální vrchol v podobě mistrovství světa či olympijských her. Nejdůležitějšími závody budou evropský šampionát v Birminghamu a premiérový spektákl s názvem Ultimátní mistrovství na závěr roku v Budapešti.
„Příští rok by se to mohlo povést. Holky nebudou tak psychicky vystresované. Já jsem to běžela úplně z ničeho,“ připomněla Kratochvílová svůj rekordní čas z přípravného závodu v Mnichově, kde v červenci 1983 startovala na půlce po rozhodnutí na poslední chvíli kvůli předchozímu drobnému zranění.
Obě Britky se navzájem posilují společným tréninkem. Hunterová Bellová se posunula na elitní úroveň po letech, kdy opustila profesionální atletiku a pracovala v technologické firmě.
„Lidi nevidí léta tréninku, kdy jsem neměla podporu a naplno jsem pracovala. Jsem ráda, že trénujeme spolu, takhle se můžeme stát nejrychlejšími na světě,“ uvedla Hunterová Bellová.