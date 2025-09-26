Opory volejbalistů na MS podle Lébla: kvalita i z české ligy, maskot, dříč a tmelič
Euforie v českém volejbalu je nyní na nejvyšším bodě. Český výběr na světovém šampionátu na Filipínách předvádí parádní týmové výkony. Laik nad tím žasne, ale odborník se až tak nediví. Martin Lébl, sám reprezentant v šestkovém i plážovém volejbale, někdejší nejlepší útočník na evropském šampionátu 2001, a nyní hráčský agent si je vědom síly českého týmu. Pro deník Sport přichází se zajímavými postřehy k největším oporám národního celku.
PATRIK INDRA
- univerzál
- 27 let
- Steam Hemarpol Politechnika Czestochowa
Je to levoruký univerzál, což samo o sobě nebývá vždycky výhoda, ale i přes tenhle fakt se dokázal dostat až jako hlavní ‚účko‘ do reprezentace. Má to těžké v tom smyslu, že je tam druhý univerzál Šotola a perou se spolu o místo. Co se týče týmu, je to místo skvěle a kvalitně pokryté, nicméně může hrát jen jeden, takže trenér s tím musí umět dobře pracovat, což vypadá, že se děje. Patrik dorostl do role vůdce. V dřívějších sezonách byl takový klidný a tichý hráč, teď už je vidět, že tým drží nějakým způsobem nad vodou.
Když šel poprvé do ciziny do Francie, tak jsme mu dělali agenta. To jsou přestupy, které dávají smysl, pak to ale musí navazovat. Zrovna arabské kluby (přestoupil do Al Arabi) neoplývají velkou herní kvalitou, spíš je tam víc peněz. Czestochowa, polská liga, kde teď hraje, je naopak jedna z nejlepších v Evropě.
LUKÁŠ VAŠINA
- smečař
- 26 let
- Asseco Resovia Rzeszów
Lukáše jsme taky měli na začátku jeho kariéry v agentuře Sportfin. Byl to dost podobný případ jako Patrik s tím, že šel rovnou do Polska a vybojoval si svou pozici v týmech tam. Což následně přenáší i do národního týmu. A kvalita nároďáku roste, když jsou hlavní hráči schopní hrát v důležitých klubech, ligách a být tam oporami. Takže za mě udělal obrovský kus práce a stává se z něj světový hráč.
Je to komplexní, agresivní smečař s velice dobrou morálkou, jak sportovní, tak tou týmovou. On a Milan Moník ještě s Adamem Zajíčkem drží tým i mimo hřiště a evidentně jim to tam teď funguje. Tihle kluci jsou opory, které musí umět podržet tým, povzbudit ho, musí ho umět nabudit, probudit, když se zrovna nedaří. A to je na sportu skoro to nejtěžší, tohle vybalancovat tak, aby vedení týmu nějak fungovalo ve směru, jakým chce jít trenér, a sladit to i s trenérem a mezi hráči.
JAN GALABOV
- smečař
- 29 let
- Sporting CP Lisabon
Honza je obrovský dříč. Myslím, že měl vždycky trošku míň talentu než ostatní a o to víc musel makat a vydřel si to až do nároďáku. Je to stejný případ jako Lukáš Vašina a Patrik Jindra, kteří šli ven, šli do cizích klubů, kde se jim povedlo se adaptovat, kde se z nich staly hvězdy a teď tohle mentální nastavení přenáší do nároďáku. Portugalská liga, kde hraje, sice není moc významná, je něco jako belgická, nicméně obě ligy vždycky mají dva týmy na skvělé evropské úrovni. A jeden z nich je samozřejmě Sporting Lisabon, kde je Honza.
Tam se spíš chodí pro to, aby se člověk ukázal v evropských pohárech, jelikož tam je dost času na přípravu na zápasy, protože domácí liga není tak náročná. V současné době, kdy se hodně zlepšila naše domácí liga, ať už penězi, zajištěním či hráči, už je velké téma zda a kam jít do zahraničí. Ale v případě Honzy je to ještě dobré angažmá, je tam už třetím rokem.
MILAN MONÍK
- libero
- 37 let
- Lvi Praha
Veterán, v dobrém slova smyslu maskot. Doufám, že se za to na mě nenaštve. Milan přesně předvádí to, co by libero mělo předvádět. Velice živou organizaci hry, příjmu, a do toho ty srandičky. K tomu přidejte mnohaleté zkušenosti, která má i díky angažmá v klubu Lvi Praha, se kterým hraje evropské soutěže. A samozřejmě v tomhle věku setrvat i v reprezentaci, to chce srdce. Taky jsem si tím prošel a chápu, když si volejbalista po deseti letech hraní chce v létě odpočinout, být s rodinou. My nejsme velká země, abychom měli iks náhradníků na jednotlivé posty, takže vždycky jsou tyhle rozhovory a vyjednávání složité.
Milan má cenné zkušenosti, druhé libero tam máme Michaela Kovaříka, pro kterého je tenhle turnaj obrovská škola. A nejen působení vedle Milana, ale interakce mezi hráči, to myslím, že jsou nejdůležitější věci, které se musí člověk naučit zkušenostmi, to se blbě trénuje.
ADAM ZAJÍČEK
- blokař
- 32 let
- VK Kladno
Je kapitán, a to z nějakého důvodu. Je to jeden z borců, kteří nikdy extrémně nevyčnívali mimo tabulky úspěšnosti, ale je to obrovský dříč a tmelič kolektivu, a zároveň člověk, který je schopný kolektiv i trošku napomenout nebo okřiknout, když je třeba víc zabrat. A myslím, že má velký respekt jak celého družstva, tak vedení od trenérů po asistenty.
Je to blokař dříč, takže je hodně zaměřený na obranu. Je precizní ve strategických úkolech, které má od trenéra: organizace obrany na síti, předávání informací krajním hráčům. V tomhle je velice důležitý článek. A je příkladem toho, kdy česká liga je schopná vyprodukovat světového hráče, kapitána národního týmu, aniž by kdykoliv hrál v cizině. Mezinárodní konfrontace má skrz týmy jako Karlovarsko, Kladno. A evidentně jde naše liga tak nahoru, protože to stačí.