Vašina burcuje: Medaili strašně moc chceme! Bronz? Předem ne... MS klukům otevře svět
Letenky z Filipín domů měli objednané po základní skupině, ve svých klubech se měli dávno hlásit, jenže tohle, co se děje, je (možná) jen jednou za život. Volejbaloví Terminátoři v českých dresech se vzpírají všem prognózám, včetně vlastních, udivují svět pod vysokou sítí. V sobotním semifinále mistrovství světa (8.30) postaví své nehynoucí odhodlání vůči palbě sebevědomých bulharských bouráků. Ti ve čtvrtfinále play off vyprovodili Američany a mluví o útoku na zlato. Co s tím soudržná parta trenéra Jiřího Nováka udělá? „Víme, že to bude strašně těžké, ale chceme zabojovat o všechno, co půjde a předem nic nebalíme,“ hlásí bojovně přímo z dějiště šampionátu Lukáš Vašina. Pro iSport odhaluje i zákulisí akce.
Jeden z nejlepších smečařů turnaje s úsměvem oceňuje i dopad, jaký má nečekaná a úspěšná filipínská mise doma v tuzemsku. „Volejbal na titulce Sportu? To je masakr. To se jen tak nepoštěstí,“ směje se Lukáš Vašina při zmínce o hlavní zprávě pátečního vydání deníku.
Když už jste takhle daleko, brambory domů vozit nechcete, ne?
„Samozřejmě, že si chceme sáhnout na placku. Zároveň zůstáváme na zemi a pokorní. Za první čtyřku jsme strašně rádi, kdyby nám ji někdo nabídl před odletem na mistrovství, všichni se mu vysmějeme do obličeje.“
Chápu…
„Četli jsme si komentáře, že na Filipíny letíme na výlet a po základní skupině pojedeme domů se skóre 0:9 na sety. S tím, že akorát uděláme osudu českému volejbalu. Takže jo, medaile by byla super, ale teď už tam zůstaly pouze týmy z nejvyšších míst světového žebříčku.“
Vy teď sami sebe neřadíte mezi nejlepší světové soubory, i když mezi nimi reálně jste?
„ Ale ano, říkáme si to. Opakujeme si před každým dalším zápasem ve vyřazovací fázi, že je možné úplně všechno a nemá smysl se něčeho obávat. Ani do jednoho duelu jsme nenastupovali jako favoriti. O to víc mě těší, že jsme pokaždé ukázali obrovského týmového ducha, který nás na turnaji zdobí.“