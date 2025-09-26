Lákavé prémie českých volejbalistů na Filipínách: 21 »míčů« za zlato
To byla parádička! Čeští volejbalisté si ve čtvrtek na MS fantasticky poradili s Íránem 3:1 na sety a postoupili do semifinále. V tom narazí na Bulhary, s nimiž zabojují o postup do finále. Medaile ale není jediná příjemná věc, se kterou se mohou Češi ze šampionátu vracet...
Na Filipínách se nehraje jen o zápis do historie. Ve hře jsou lákavé finanční odměny! Pokud by Češi pohádkovou cestu dotáhli až ke zlatu, vydělají si 20,7 milionu Kč. Za stříbro je polovina (10,35 mil), za bronz čtvrtina (5,175 mil.). Snová jízda outsidera může dostat některého z Čechů i do sestavy turnaje, kde každá ze sedmi hvězd dostane lehce přes milion korun.
Nejlepší hráč šampionátu pak inkasuje zhruba dvojnásobek! Zatímco prodrat se mezi odměněnou smetánku turnaje bude těžké, prémii od Českého volejbalového svazu mají reprezentanti už teď jistou. „Kluci mají ve smlouvách cílové odměny, ale částka závisí na finálním umístění a také na rozhodnutí výboru,“ řekl Blesku generální sekretář Vojtěch Šrubař.
Konkrétní sumu uvést nemohl, neboť do volejbalových smluv bývá mnohdy zanesena mlčenlivost ohledně platů. Nejlepší čeští hráči se každopádně bezproblémově uživí i pinkáním v české extralize: „Dostanou se přes 100 tisíc měsíčně,“ prozradil Blesku trenér jednoho z extraligových týmů. Reprezentanti působící v zahraničích ligách si pak přijdou na ještě lepší peníze.