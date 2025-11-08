Předplatné

ONLINE: Finsko - Česko 2:0. Rulíkův tým prohrává, náskok domácích zvýšil nováček

Český gólman Petr Kváča je připravený do akce
Český gólman Petr Kváča je připravený do akceZdroj: x.com
Čeští brankáři Petr Kváča a Petr Čajan s trenérem Ondřejem Pavelcem
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
Český obránce Libor Hájek v akci v utkání proti Švédsku
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Obránce české reprezentace Jan Košťálek v utkání proti Švédsku
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Český útočník Jakub Flek v utkání proti Švédsku
10
Fotogalerie
iSport.cz
Reprezentace
Začít diskusi (0)

První mise českých hokejistů před olympijskými hrami pokračuje druhým zápasem. Po přesunu ze Švédska do Tampere nastupuje tým kouče Radima Rulíka od 16.00 proti Finsku. S domácím mužstvem by Češi rádi napravili úvodní porážku 1:3 od Švédů. V brance se tentokrát představuje liberecký gólman Petr Kváča. Kapitánem je nově střelec Davosu Matěj Stránský. ONLINE přenos z utkání Finských hokejových her sledujte na iSportu.

Sestava Česka: Kváča - Šimek, Kempný, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Horký, K. Reichel, Kantner.

Sledujte on-lineLIVE
20

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů