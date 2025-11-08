ONLINE: Finsko - Česko 2:0. Rulíkův tým prohrává, náskok domácích zvýšil nováček
První mise českých hokejistů před olympijskými hrami pokračuje druhým zápasem. Po přesunu ze Švédska do Tampere nastupuje tým kouče Radima Rulíka od 16.00 proti Finsku. S domácím mužstvem by Češi rádi napravili úvodní porážku 1:3 od Švédů. V brance se tentokrát představuje liberecký gólman Petr Kváča. Kapitánem je nově střelec Davosu Matěj Stránský. ONLINE přenos z utkání Finských hokejových her sledujte na iSportu.
Sestava Česka: Kváča - Šimek, Kempný, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta, Zábranský, Kučeřík - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Horký, K. Reichel, Kantner.