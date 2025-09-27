Tým, který píše historii! Volejbalisti na prahu sportovní nesmrtelnosti: Buďte jako Chilani!
Dvaadvacet fotbalových legend ze stříbrného MS 1962 v Chile čeká na své nástupce. Jejich nezapomenutelný zápis do historie mohou na podobně vzdáleném šampionátu na Filipínách napodobit volejbalisté, už v sobotu ráno (8:30) hrají s Bulhary o finále.
Z fotbalové reprezentace 1962 už jsou mezi námi jen dva hráči, Čech Václav Mašek (84) a Slovák Jozef Štibrányi (85). Ovšem i jména jejich zemřelých parťáků se vyjímají v encyklopediích a fanoušci je stále vyslovují s obdivem. V předsálí podobné sportovní senzace právě přešlapují čeští volejbalisté, tedy reprezentanti v podobně globálním sportu provozovaném (na rozdíl třeba od špičkového hokeje) skutečně po celém světě.
Magie č. 50
Příběhy československé fotbalové reprezentace a nynější české volejbalové spojuje více indicií, ale o tu nejpevnější – medailovou – parta kolem trenéra Jiřího Nováka (50) tento víkend usiluje. Mimochodem, zrovna on je zajímavým pojítkem: Fotbalisty vedl v Chile Rudolf Vytlačil (†65) a během šampionátu mu bylo také přesně padesát let.
Odlet v roli outsiderů
Fotbalový nároďák před cestou do Chile nezářil. „Příprava se moc nepovedla a ze všech stran jsme slyšeli: Co tam budete dělat? Ani si nevybalujte,“ popsal atmosféru Václav Mašek. Volejbalové naděje nečekaně prohrály před MS generálku s Finy a jejich vyhlídky lze dokumentovat čísly. Na české zlato byl před MS astronomický kurz 500:1, nyní klesl na 15:1.
Slavní předchůdci
Ač se to zdá v dnešních poměrech takřka neuvěřitelné, Československo získalo stříbrné medaile z fotbalového MS dvakrát, v letech 1934 v Itálii a v Chile 1962 – tedy s odstupem 28 let. Volejbalisté mají ještě starší předchůdce: Medaili z MS naposledy získali v roce 1966, tehdy na domácím šampionátu dokonce zlatou!
Týmový duch
Nároďák se v Chile tužil na odlehlé haciendě s pokoji po třech a palandami, pročež sparťan Andrej Kvašňák vtipkoval: „Vám nestačí, že je to tu samej duklák, voni si s sebou musej přivézt ještě kasárnu!“ Volejbalový tým se v oblíbené dovolenkové destinaci semkl podobně, byť paland byl ušetřen.
Odlehlost místa konání
Do filipínské Manilly je to deset tisíc kilometrů, do Chile zhruba 12 tisíc. Obojí pekelně daleko, i když dálkové cestování začátkem šedesátých let bylo od toho dnešního nesrovnatelně složitější. Tehdy přímé televizní přenosy nebyly a tak finále lidé hltali u rozhlasu. Pro srovnání: V Manille je o šest hodin více, v Santiagu naopak o pět hodin méně.
MS volejbalistů
SOBOTA – SEMIFINÁLE
ČESKO – Bulharsko 8:30
Polsko – Itálie 12:30
NEDĚLE
o 3. místo 8:30
finále 12:30
Vše vysílá ČT sport.