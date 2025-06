Švábíková na Julisce zazářila, je mezi elitou: Extrémní vabank, baráž neuškodila

Tyčkařka Amálie Švábíková v prvním pořádném závodě sezony letěla vysoko k nebesům. Při Memoriálu Josefa Odložila v Praze na Julisce překonala na druhý pokus 473 centimetrů a dostala se do elitní světové desítky letošní sezony. V pátek už si to s mezinárodní elitou rozdá v Diamantové lize v Římě.

Jen pár metrů od místa, kam poslal v neděli Jakub Řezníček záchrannou penaltu fotbalové Dukly si Amálie Švábíková udělala vlastní show z tyčkařského závodu během Odložilova memoriálu. Pořadatelé po dramatické baráži v tvrdém časovém presu stihli Julisku připravit včas. „Musím říct, že jsem absolutně nezaznamenala, že by byly nějaké technické problémy. I rozhodčí byli velkorysí,“ pochvalovala si Švábíková poté, co vyrovnala svůj druhý nejlepší skok kariéry. Víc skočila jen loni při národním rekordu 480 centimetrů v olympijském finále v Paříži.

Před týdnem v Chebu vám závod při extralize pokazil chlad a déšť, neměla jste obavy, jak skončí tenhle den, ve kterém v Praze taky zhusta pršelo?

„Upřímně, každá aplikace ukazovala jiné počasí. Byl to extrémní vabank, vůbec jsme nevěděli, jak to bude. Na začátku rozeskakování trochu pršelo, tak jsme si říkali, jestli přestane, nebo bude pokračovat. Ale přestalo a největší problém byl s větrem. Z boku, trochu do proťáku, což je nepříjemné, ale dalo se počkat. Podmínky byly nakonec dobré.“

Co říkáte na vítězný výkon?

„Jsem fakt extrémně spokojená, je to můj nejlepší zahajovací závod sezony, tedy plnohodnotný. Před závodem jsem měla super technický trénink a věřila jsem, že by čtyři sta šedesát mohlo padnout. Ne, že bych těch čtyři sta sedmdesát tři nečekala, ale velmi mě to potěšilo. A i dva pokusy na čtyři sta sedmdesáti osmi byly dobré, tak snad to půjde ještě výš. A to nejlepší si nechávám na později.“

Jak vás ovlivnilo, že jste skoro celý závod skákala sama? Nejbližší soupeřku jste porazila o 63 centimetrů…

„Věřím, že kdyby tu byla nějaká soupeřka, která má podobné výkony jako já, mohly bychom se tahat navzájem. I pro mě by to bylo méně energeticky náročné, protože když jsem tam sama, tak chodím jeden za druhým. Ale nevadilo mi to, zvyklá jsem z mistrovství republiky a pořád doufám, že i ségra (Apolena, která skončila čtvrtá – pozn. red.) zvedne výkony a budeme se tahat. Teď ve čtvrtek letím na Diamantovku, kde to startovní pole bude velmi nabité, tam to bude stát za to.“

Je výsledek z Julisky před závodem v Římě velkým povzbuzením?

„Obrovské. Slyšela jsem, že jsem šestá Evropanka a desátá na světě, což je velmi pěkné, ale ty holky jsou kvalitní a můžou skočit taky výš. Takže mě to nabudilo, hlavně výška čtyři sta sedmdesáti osmi. Ujistila jsem se, že na to je.“

Máte za sebou dobrou premiéru pod novou trenérkou Jiřinou Kudličkovou, co stojí za povedeným startem do sezony?

„Myslím si, že určitě je to tím tréninkem. Já jsem hned před prvním kolem extraligy přiletěla ze třítýdenního soustředění na Kypru, kde jsem tři týdny trénovala ve třiceti stupních opravdu kvalitu. Ladila jsem na tuhle první část sezony, protože tam jsou důležité závody. Povedlo se mi určitě zrychlit i zesílit. Dala jsem si nějaké osobáky v posilovně i na rychlosti, což se dnes projevilo. Samozřejmě je to pořád první závod, kdy jsem šla rozběh ze šestnácti kroků. V tréninku jsem ho šla poprvé před závodem. Je vidět, že to ještě není vyběhané. Ale ta rychlost tam je a můžu říct, že se v tom už teď cítím daleko líp než minulý rok.“

Výsledky skoku o tyči:

1. Amálie Švábíková (ČR) 473, 2. Gruberová (Rak.) 410, 3. Krutilová (ČR) 410.