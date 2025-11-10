Předplatné

Věřil, že je připravený na Spartu. Sejk o zklamání, další změně i narození dcery

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Věřil, že je připravený na Spartu. Sejk o zklamání, další změně i narození dcery • Zdroj: iSport.cz
Kapitán lvíčat Václav Sejk
Václav Sejk v utkání proti Slovinsku
Václav Sejk během přátelského zápasu se Španělskem
Václav Sejk a Gabriela Šlajsová se zasnoubili.
4
Fotogalerie
TV iSport
Fotbal
Vstoupit do diskuse (2)

I když stále patří Spartě, poslední dva roky se toulá po Evropě. A v Praze nezůstal ani toto léto. „Přitom jsem cítil, že jsem připravený. Vyspěl jsem na hřišti i mimo něj,“ zmínil útočník Václav Sejk. A zároveň přiznal malé zklamání z přístupu letenského klubu. Momentálně hostuje v SC Heerenveen, kde i přes náročný start vstřelil tři góly.

Třiadvacetiletého čerstvého reprezentanta nakoplo zejména narození dcery. „Dobíjí mě to, což je v poslední době vidět,“ líčil upřímně v rozhovoru pro Ligu naruby, v němž hovořil také o budoucnosti ve Spartě, reprezentační kariéře nebo životních změnách.

Celý rozhovor s Václavem Sejkem si pusťte na liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů