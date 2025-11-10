Věřil, že je připravený na Spartu. Sejk o zklamání, další změně i narození dcery
I když stále patří Spartě, poslední dva roky se toulá po Evropě. A v Praze nezůstal ani toto léto. „Přitom jsem cítil, že jsem připravený. Vyspěl jsem na hřišti i mimo něj,“ zmínil útočník Václav Sejk. A zároveň přiznal malé zklamání z přístupu letenského klubu. Momentálně hostuje v SC Heerenveen, kde i přes náročný start vstřelil tři góly.
Třiadvacetiletého čerstvého reprezentanta nakoplo zejména narození dcery. „Dobíjí mě to, což je v poslední době vidět,“ líčil upřímně v rozhovoru pro Ligu naruby, v němž hovořil také o budoucnosti ve Spartě, reprezentační kariéře nebo životních změnách.
