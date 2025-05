Hamr o Chárovi: Špatně bruslil a pořád se chtěl rvát. Proč se mu smáli spoluhráči?

Nejde jen o medaile, trofeje a Stanley Cupy. Jsou věci významnější a důležitější než vítězství a zážitky z momentů, kdy vyhráváte. „Je to o tom, co vás sport naučí, co vám dá do života, jaký jste člověk. S jakými lidmi jste se setkali, kteří ve vás zůstali,“ pravil 48letý Zdeno Chára. V neděli byl ve Stockholmu jako první slovenský obránce uveden do Síně slávy IIHF. Pro deník Sport a web iSport pak o něm promluvil i někdejší český bek Radek Hamr, jehož hokejový obr sám zmínil v děkovné řeči.