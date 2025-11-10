Až 65 let vězení! Elitní baseballisté MLB jsou obvinění za ovlivňování zápasů pro sázkaře
Dva baseballisté elitní MLB byli obviněni z ovlivňování zápasů ve prospěch sázkařů. V případě odsouzení hrozí nadhazovačům týmu Cleveland Guardians Emmanuelu Claseovi a Luisi Ortizovi až 65 let vězení.
Clase a Ortiz podle obvinění zveřejněného federálním soudem v newyorském Brooklynu spolupracovali se sázkaři ze své rodné Dominikánské republiky. Díky tomu, že je předem informovali o tom, jak rychlé a přesné budou jejich nadhozy, pomohli dvěma mužům na sázkách během zápasů vydělat minimálně 460.000 dolarů (zhruba 9,7 milionu korun).
Šestadvacetiletého Ortize zadržela FBI v neděli na mezinárodním letišti v Bostonu, o rok starší Clase je zatím na svobodě. Oba hráče Cleveland vyřadil z týmu v červenci, kdy vedení MLB začalo vyšetřovat neobvyklý počet sázek během utkání, v nichž nadhazovali.
Podle obvinění dostávali oba hráči za své tipy kolem 5000 dolarů (100 tisíc korun). Trojnásobný účastník Utkání hvězd Clase měl letos plat 4,5 milionu dolarů (94 milionů korun), Ortiz 782.600 dolarů (16 milionů korun).
Oběma baseballistům hrozí 20 let vězení za spiknutí za účelem podvodu, 20 let za napomáhání k podvodu, 20 let za spiknutí za účelem praní špinavých peněz a pět let za ovlivňování sportovních akcí prostřednictvím úplatkářství.