Doba temna ve Spartě: Priske musí najít energii, i pro sebe. Co by měl udělat?
KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Svatý grál sparťanského společenství se rozhodně otřásá. Brian Priske, dvoutitulová modla, neprožívá s rudými dobré období. A není bez viny.
V žádném případě ještě nenastal čas na zpochybňování trenérovy pozice, pro Letenské je jeho návrat pořád libovou zprávou, přesto nelze přehlížet, že tým pod jeho vedením tápe. Výsledkově i herně.
A Priske je šéf, proto má odpovědnost.
Vysvědčení posledních týdnů je tristní, jinak ho není možné popsat. Od derby, které se konalo na začátku října, zapsalo mužstvo jen jednu výhru.
Problémem bylo už nedoražení Slavie ve velkém střetu, přitom vše hrálo pro Spartu. Kopalo se na Letné, poslední půlhodinu trávili Priskeho chlapci v přesilovce. Navíc byli v té době ještě ve velmi dobré formě. Nevyhráli však a rozjela se doba temna (s výjimkou domácího vítězství nad Bohemians). Porážky s Rijekou, Karvinou, remízy na Slovácku, s Rakówem a naposledy s Teplicemi.
Navíc je tu viditelný herní propad, v posledních třech duelech se sparťané hrbolatě prosazovali do šancí, proti Severočechům skórovali „pouze“ ze standardních situací. Směrem do ofenzivy jsou navíc viditelně vázaní na výkonnost kapitána Lukáše Haraslína, jenž byl však dvakrát za sebou zraněný. Jan Kuchta, Albion Rrahmani i Veljko Birmančevič jsou po perfektním vstupu do sezony bez formy.
„Máme teď spoustu problémů, které musíme řešit. Souhlasím, že jsme vstoupili dobře do sezony, měli jsme sérii vítězných zápasů a vypadali docela dobře. Možná nás ovlivnila zranění klíčových hráčů,“ rekapituluje Priske. „Ale hlavně jsme ztratili extra touhu a hlad vyhrát, vytvořit si větší tlak.“
Jenže toť přece jeho záležitost.
Nálada v kabině jde za Priskem
Priske je boss, který má na starosti nastavení mančaftu. Samozřejmě, taktická, fyzická, herní příprava je rovněž v jeho gesci, ale na tyto oblasti má realizační tým, on funguje jako zastřešující prvek. Nálada, mentální příprava, z čehož vyplývá přístup k utkání, na který trenér narážel, jde jednoznačně za ním. On má zajistit, aby byl celek stoprocentně nažhavený, soustředěný, prostě na špičkách.
Sparta však taková není, často je ležérní, občas nervózní, nejde tvrdě za výsledkem, rozuměj vítězstvím. Nic jiného klub přece nebere.
„Je to možná programem, v němž jsme nevyhráli tolikrát, jak jsme si představovali. Samozřejmě teď musíme nabrat zpátky sebevědomí. Víme, že máme dobré hráče. A stále jsme v dobré pozici, i když mohla být samozřejmě lepší. Teď se musíme odrazit od základů. A věřím, že to společně dokážeme.“
Na Priskem je navíc znát, že ho to trápí (dříve při problémech dokázal starosti lépe zakrýt), zdá se, že také on ztrácí energii, už tolik nebrání vlastní hráče. Kupříkladu po Slovácku se pustil do ostré kritiky, což v minulosti nebývalo, naopak i při prohrách a nedobrých výkonech svěřence vehementně kryl.
Trenér se musí zvednout – stejně jako tým.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu