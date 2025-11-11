Předplatné

Doba temna ve Spartě: Priske musí najít energii, i pro sebe. Co by měl udělat?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Hyský znovu narazil do Trpišovského, Priske se točí v kruhu. O koho je zájem v Anglii? • Zdroj: iSport.tv
Zklamaní sparťané po remíze s Teplicemi
Spartě zápas s Teplicemi nevyšel ideálně
Realizační tým Sparty na děkovačce po remíze s Teplicemi
Děkovačka zklamaných sparťanů po remíze s Teplicemi
Emotivní závěr zápasu Sparta - Teplice
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Kaan Kairinen a Albion Rrahmani se zlobí na rozhodčího
17
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Blogy
Vstoupit do diskuse (1)

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Svatý grál sparťanského společenství se rozhodně otřásá. Brian Priske, dvoutitulová modla, neprožívá s rudými dobré období. A není bez viny.

V žádném případě ještě nenastal čas na zpochybňování trenérovy pozice, pro Letenské je jeho návrat pořád libovou zprávou, přesto nelze přehlížet, že tým pod jeho vedením tápe. Výsledkově i herně.

A Priske je šéf, proto má odpovědnost.

Vysvědčení posledních týdnů je tristní, jinak ho není možné popsat. Od derby, které se konalo na začátku října, zapsalo mužstvo jen jednu výhru.

Problémem bylo už nedoražení Slavie ve velkém střetu, přitom vše hrálo pro Spartu. Kopalo se na Letné, poslední půlhodinu trávili Priskeho chlapci v přesilovce. Navíc byli v té době ještě ve velmi dobré formě. Nevyhráli však a rozjela se doba temna (s výjimkou domácího vítězství nad Bohemians). Porážky s Rijekou, Karvinou, remízy na Slovácku, s Rakówem a naposledy s Teplicemi.

Navíc je tu viditelný herní propad, v posledních třech duelech se sparťané hrbolatě prosazovali do šancí, proti Severočechům skórovali „pouze“ ze standardních situací. Směrem do ofenzivy jsou navíc viditelně vázaní na výkonnost kapitána Lukáše Haraslína, jenž byl však dvakrát za sebou zraněný. Jan Kuchta, Albion Rrahmani i Veljko Birmančevič jsou po perfektním vstupu do sezony bez formy.

„Máme teď spoustu problémů, které musíme řešit. Souhlasím, že jsme vstoupili dobře do sezony, měli jsme sérii vítězných zápasů a vypadali docela dobře. Možná nás ovlivnila zranění klíčových hráčů,“ rekapituluje Priske. „Ale hlavně jsme ztratili extra touhu a hlad vyhrát, vytvořit si větší tlak.“

Jenže toť přece jeho záležitost.

Nálada v kabině jde za Priskem

Priske je boss, který má na starosti nastavení mančaftu. Samozřejmě, taktická, fyzická, herní příprava je rovněž v jeho gesci, ale na tyto oblasti má realizační tým, on funguje jako zastřešující prvek. Nálada, mentální příprava, z čehož vyplývá přístup k utkání, na který trenér narážel, jde jednoznačně za ním. On má zajistit, aby byl celek stoprocentně nažhavený, soustředěný, prostě na špičkách.

Sparta však taková není, často je ležérní, občas nervózní, nejde tvrdě za výsledkem, rozuměj vítězstvím. Nic jiného klub přece nebere.

„Je to možná programem, v němž jsme nevyhráli tolikrát, jak jsme si představovali. Samozřejmě teď musíme nabrat zpátky sebevědomí. Víme, že máme dobré hráče. A stále jsme v dobré pozici, i když mohla být samozřejmě lepší. Teď se musíme odrazit od základů. A věřím, že to společně dokážeme.“

Na Priskem je navíc znát, že ho to trápí (dříve při problémech dokázal starosti lépe zakrýt), zdá se, že také on ztrácí energii, už tolik nebrání vlastní hráče. Kupříkladu po Slovácku se pustil do ostré kritiky, což v minulosti nebývalo, naopak i při prohrách a nedobrých výkonech svěřence vehementně kryl.

Trenér se musí zvednout – stejně jako tým.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů