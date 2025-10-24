Předplatné

Tomáškův první gól v NHL spustil hody. Trenér naznačil, kde je teď Čechovo místo

David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHL
David Tomášek je dalším českým hokejistou, který dal gól v NHLZdroj: x.com
Český útočník David Tomášek oslavuje svůj první gól v NHL
Český útočník David Tomášek s pukem, kterým dal svůj první gól v NHL
David Tomášek slaví se spoluhráči z Edmontonu svůj první gól v NHL
Útočník Oilers David Tomášek před brankou Montrealu
Edmonton Oilers oslavují vítězství
David Tomášek pro iSport promluvil o úžasné příležitosti v Edmontonu
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Patrik Czepiec
NHL
Už v únoru David Tomášek překlene třicítku. V kariéře prošel věhlasnými štacemi v Pardubicích, Finsku, na Spartě, v KHL nebo ve Švédsku. Léta patřil k absolutní evropské špičce. A přece mu NHL zůstávala dlouho zapovězená. Dočkal se až letos. A po první trefě v nejslavnější soutěži v pátečním klání Edmontonu s Montrealem (6:5) si s klidem může říct: „Dokázal jsem to!“ Gólová prvotina pražského rodáka spustila šílenou přestřelku se třemi obraty.

Je to příběh na film. Jak odhodlaný klučina z Česka v kariéře zdolal všechny myslitelné překážky, než rozrazil bránu do světa hokejových obrů. Poutavé vyprávění, čerstvě tuplované Tomáškovým premiérovým zásahem. Puk si do klece našel šťastnou, ale právem zaslouženou dráhu.

Když devětadvacetiletý univerzál v tomto týdnu exkluzivně pro deník Sport a web iSport popisoval osobní dojmy ze zámořského dobrodružství, uvědomil si, co je pro jeho úspěch důležité. „Dělat správně malé věci a od toho se odrazit dál. Kolikrát pomůže i štěstí,“ vypálil v rozhovoru.

Jakoby tím vesmíru vyslal vzkaz. Tomáškova střela z první třetiny duelu kanadských týmů původně ani nemířila mezi tyče, jenže kontakt s bruslí soupeře Alexe Newhooka jí tam pomohl. Sparťanský odchovanec tak mohl zvedat ruce nad hlavu. Dosud měl jen dvě asistence.

„Nemůžete mít pořád úspěšnost střelby kolem pěti procent, časem přijdou šťastné odrazy, jaký jsme viděli u Tomáškova gólu,“ nesnižoval hodnotu vyrovnání na 1:1 hlavní trenér Edmontonu Kris Knoblauch. „Doufáme, že se chytne víc střelců. První tři góly jsme dokázali dát po několika málo šancích. Až ve třetí třetině jsme si vytvářeli více příležitostí.“

Výkon účastníků posledních dvou finále o Stanley Cup nebyl dokonalý. Ve velké přestřelce sice nejprve zvládli obrat na 3:1, ale pak zabrali hosté, vybudovali si náskok dvou gólů. Až v povedené třetí části nastal další comeback domácích, kteří brankou Vasilije Podkolzina 69 sekund před sirénou urvali dva body pro sebe.

Knoblauch se při šíleném večírku nevyhnul šachům se sestavou a změnám v nasazování jednotlivých borců. Tomáška využil na téměř sedm minut i v početní převaze, kde ovšem statný křídelník nebodoval. Po úspěšném zvratu pak trenér Oilers přiznal, že zůstane u složení formací, jaké vymyslel v závěrečné třetině. Tím pádem s rozdělením Leona Draisaitla a Connora McDavida do separátních útoků.

Stejná by měla zůstat Tomáškova úloha, při hře pět na pět naskakoval v poslední lajně. „Pokud má někdo poskočit do elitních formací vedle Connora nebo Leona, musí zkrátka hrát dobře. Když to nedokážete, je těžké s těmi kluky naskakovat, vyrovnat se takovým superhvězdám. Samozřejmě jim dáváte trochu víc prostoru, ale když jde o zápas, určitě si nechcete ubírat z výkonu dvou nejdůležitějších členů týmu,“ popsal obecný recept Knoblauch.

Světový šampion z Prahy Tomášek si na podobné čachry rychle zvykl. Za vděk musí brát každou příležitostí, ještě o minulém víkendu ho kouč vyndal ze sestavy pro utkání s Detroitem jako zdravého náhradníka. Oilers navíc momentálně schází hned tři útočníci, kromě od května zraněného Zacha Hymana ještě Seveřané Kasperi Kapanen a Mattias Janmark.

V případě posledně jmenovaného by mělo jít o problém v řádu týdnů. Až se ovšem marodi vrátí, vznikne v Edmontonu výraznější přetlak. Tým vyhrál podruhé v řadě, vyskočil mezi osm nejlepších v rámci Západní konference, ale absolutní pohodu rozhodně nevykazuje.

„Proti Montrealu jsme vypadali jako tým jen posledních deset minut. Předtím jsme byli špatně organizování, nepracovali jsme dobře. Je hodně věcí, v nichž se musíme zlepšovat,“ ví Knoblauch.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils7600128:1812
1Carolina7330129:1912
3Pittsburgh8600228:1912
4Montreal9330332:2712
5Washington7410221:1310
6Detroit8410324:2510
7Islanders7400327:248
8Rangers9302421:218
9Florida9400522:288
10Flyers7211319:187
11Toronto7211324:257
12Ottawa8211424:347
13Columbus6300319:166
14Buffalo7300419:206
15Boston9210629:336
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado8503028:1913
    2Vegas7412030:2012
    3Utah8420228:2012
    4Winnipeg7500223:1610
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose7012422:344
    16Calgary8011613:293

