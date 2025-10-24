Tomáškův první gól v NHL spustil hody. Trenér naznačil, kde je teď Čechovo místo
Už v únoru David Tomášek překlene třicítku. V kariéře prošel věhlasnými štacemi v Pardubicích, Finsku, na Spartě, v KHL nebo ve Švédsku. Léta patřil k absolutní evropské špičce. A přece mu NHL zůstávala dlouho zapovězená. Dočkal se až letos. A po první trefě v nejslavnější soutěži v pátečním klání Edmontonu s Montrealem (6:5) si s klidem může říct: „Dokázal jsem to!“ Gólová prvotina pražského rodáka spustila šílenou přestřelku se třemi obraty.
Je to příběh na film. Jak odhodlaný klučina z Česka v kariéře zdolal všechny myslitelné překážky, než rozrazil bránu do světa hokejových obrů. Poutavé vyprávění, čerstvě tuplované Tomáškovým premiérovým zásahem. Puk si do klece našel šťastnou, ale právem zaslouženou dráhu.
Když devětadvacetiletý univerzál v tomto týdnu exkluzivně pro deník Sport a web iSport popisoval osobní dojmy ze zámořského dobrodružství, uvědomil si, co je pro jeho úspěch důležité. „Dělat správně malé věci a od toho se odrazit dál. Kolikrát pomůže i štěstí,“ vypálil v rozhovoru.
Jakoby tím vesmíru vyslal vzkaz. Tomáškova střela z první třetiny duelu kanadských týmů původně ani nemířila mezi tyče, jenže kontakt s bruslí soupeře Alexe Newhooka jí tam pomohl. Sparťanský odchovanec tak mohl zvedat ruce nad hlavu. Dosud měl jen dvě asistence.
„Nemůžete mít pořád úspěšnost střelby kolem pěti procent, časem přijdou šťastné odrazy, jaký jsme viděli u Tomáškova gólu,“ nesnižoval hodnotu vyrovnání na 1:1 hlavní trenér Edmontonu Kris Knoblauch. „Doufáme, že se chytne víc střelců. První tři góly jsme dokázali dát po několika málo šancích. Až ve třetí třetině jsme si vytvářeli více příležitostí.“
Výkon účastníků posledních dvou finále o Stanley Cup nebyl dokonalý. Ve velké přestřelce sice nejprve zvládli obrat na 3:1, ale pak zabrali hosté, vybudovali si náskok dvou gólů. Až v povedené třetí části nastal další comeback domácích, kteří brankou Vasilije Podkolzina 69 sekund před sirénou urvali dva body pro sebe.
Knoblauch se při šíleném večírku nevyhnul šachům se sestavou a změnám v nasazování jednotlivých borců. Tomáška využil na téměř sedm minut i v početní převaze, kde ovšem statný křídelník nebodoval. Po úspěšném zvratu pak trenér Oilers přiznal, že zůstane u složení formací, jaké vymyslel v závěrečné třetině. Tím pádem s rozdělením Leona Draisaitla a Connora McDavida do separátních útoků.
Stejná by měla zůstat Tomáškova úloha, při hře pět na pět naskakoval v poslední lajně. „Pokud má někdo poskočit do elitních formací vedle Connora nebo Leona, musí zkrátka hrát dobře. Když to nedokážete, je těžké s těmi kluky naskakovat, vyrovnat se takovým superhvězdám. Samozřejmě jim dáváte trochu víc prostoru, ale když jde o zápas, určitě si nechcete ubírat z výkonu dvou nejdůležitějších členů týmu,“ popsal obecný recept Knoblauch.
Světový šampion z Prahy Tomášek si na podobné čachry rychle zvykl. Za vděk musí brát každou příležitostí, ještě o minulém víkendu ho kouč vyndal ze sestavy pro utkání s Detroitem jako zdravého náhradníka. Oilers navíc momentálně schází hned tři útočníci, kromě od května zraněného Zacha Hymana ještě Seveřané Kasperi Kapanen a Mattias Janmark.
V případě posledně jmenovaného by mělo jít o problém v řádu týdnů. Až se ovšem marodi vrátí, vznikne v Edmontonu výraznější přetlak. Tým vyhrál podruhé v řadě, vyskočil mezi osm nejlepších v rámci Západní konference, ale absolutní pohodu rozhodně nevykazuje.
„Proti Montrealu jsme vypadali jako tým jen posledních deset minut. Předtím jsme byli špatně organizování, nepracovali jsme dobře. Je hodně věcí, v nichž se musíme zlepšovat,“ ví Knoblauch.
