Pravděpodobné sestavy: Slavia s Chamem i Chorým, na koho vsadí Hyský proti Baníku?
Už 13. kolo má na programu fotbalová Chance Liga. A k vidění budou zajímavé souboje. Duel pohárových zástupců se odehraje v Olomouci, kam zavítá Slavia. Jak si oba trenéři poradí s náročným vytížením a koho vyšlou na trávník od úvodní minuty? Plzeň pod vedením Martina Hyského hostí Baník. Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.
- Oba týmy společně leží na dně tabulky. Shodně mají jedinou výhru a osm bodů. Horší vstup mělo Slovácko naposledy v sezoně 1995/96 (7 bodů) a Dukla dokonce v sezoně 1993/94 (2 body).
- Potkají se také dva nejméně produktivní týmy v lize. Slovácko je se šesti vstřelenými góly nejhorším týmem soutěže. Dukla je s osmi brankami jen o jedno místo výš (Baník také 8).
- Votroci prohráli z posledních sedmi ligových zápasů jen jeden a nasbírali 14 bodů. Lépe je na tom ve stejném časovém úseku jen Jablonec (16 bodů) a Slavia (15 bodů).
- Skláři se aktuálně můžou chlubit sérií pěti zápasů v řadě bez porážky (1 výhra, 4 remízy). Takovou šňůru za celou minulou sezonu nenatáhly Teplice ani jednou.
- Boleslav má po 12 kolech na kontě jen dvě výhry a deset bodů. Horší start do ligové sezony zažila pouze v ročníku 2020/21 (2 výhry, 9 bodů).
- Karviná se trefila už v 18 případech, čímž vyrovnala svůj nejlepší střelecký start do sezony. Velký podíl na tom má Dávid Krčík (5), který je nejlepším střelcem mezi stopery v top 10 evropských ligách.
- Zlín s 19 body patří mezi historicky nejlepší nováčky po 12 kolech. Lépe na tom v této fázi byli jen Olomouc v sezoně 2017/18 (22 bodů) a České Budějovice v sezonách 1999/00 a 2006/07 (20 bodů).
- Pardubice po mizerném začátku ožily: vyhrály dvě utkání po sobě a z posledních pěti zápasů vytěžily osm bodů. Na stejný počet předtím potřebovaly čtrnáct pokusů.
- Liberec drží nejdelší aktuální sérii bez porážky v lize (6 zápasů), doma ovšem nevyhrál ani jednou z posledních čtyř pokusů (3 remízy, 1 prohra).
- Jablonec má v poslední době v Podještědských derby navrch. S Libercem neprohrál pět posledních utkání (1 výhra, 4 remízy) a z posledních 17 vzájemných duelů padl jen třikrát.
- Sigma bude chtít proti obhájci titulu prodloužit domácí neporazitelnost. Po šesti zápasech na Andrově stadionu drží vynikající bilanci 4 výhry, 2 remízy a má tak nejlepší sérii od roku 2021.
- Slavia jako jediná v lize ještě neprohrála, ale se sedmi výhrami má nejslabší bilanci v této fázi sezony od ročníku 2017/18. Nyní navíc dvakrát po sobě nevyhrála, což se jí stalo naposledy v dubnu 2024.
- Posledních šest ligových derby těchto soupeřů ovládla Sparta a pro Klokany jde o nejméně oblíbeného soka. V historii samostatné ligy proti Letenským sbírají v průměru jen 0,48 bodu na zápas.
- Bohemians mají po 12 kolech naprosto shodnou bilanci jako před rokem, tedy 4 výhry, 4 remízy, 4 prohry, 16 bodů a rozdíl skóre -2.
- Baník zažívá nejslabší start od sezony 2017/18 a nedaří se mu střelecky. Menší počet gólů než 8 má pouze Slovácko (6) a Ostrava má zároveň ze všech celků nejvyšší podíl zablokovaných střel (32 %).
- Amar Memič si připsal už pět gólových asistencí a společně s Patrikem Vydrou vládne ligovým nahrávačům. Pod Martinem Hyským navíc v Karviné patřil mezi nejproduktivnější hráče soutěže.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|12
|2
|4
|6
|17:27
|10
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu