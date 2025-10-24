Pravděpodobné sestavy: Slavia s Chamem i Chorým, na koho vsadí Hyský proti Baníku?

Předplatné

Už 13. kolo má na programu fotbalová Chance Liga. A k vidění budou zajímavé souboje. Duel pohárových zástupců se odehraje v Olomouci, kam zavítá Slavia. Jak si oba trenéři poradí s náročným vytížením a koho vyšlou na trávník od úvodní minuty? Plzeň pod vedením Martina Hyského hostí Baník. Projděte si v tradičním článku na webu iSport pravděpodobné sestavy všech týmů.

  • Oba týmy společně leží na dně tabulky. Shodně mají jedinou výhru a osm bodů. Horší vstup mělo Slovácko naposledy v sezoně 1995/96 (7 bodů) a Dukla dokonce v sezoně 1993/94 (2 body).
  • Potkají se také dva nejméně produktivní týmy v lize. Slovácko je se šesti vstřelenými góly nejhorším týmem soutěže. Dukla je s osmi brankami jen o jedno místo výš (Baník také 8).

  • Votroci prohráli z posledních sedmi ligových zápasů jen jeden a nasbírali 14 bodů. Lépe je na tom ve stejném časovém úseku jen Jablonec (16 bodů) a Slavia (15 bodů).
  • Skláři se aktuálně můžou chlubit sérií pěti zápasů v řadě bez porážky (1 výhra, 4 remízy). Takovou šňůru za celou minulou sezonu nenatáhly Teplice ani jednou.

  • Boleslav má po 12 kolech na kontě jen dvě výhry a deset bodů. Horší start do ligové sezony zažila pouze v ročníku 2020/21 (2 výhry, 9 bodů).
  • Karviná se trefila už v 18 případech, čímž vyrovnala svůj nejlepší střelecký start do sezony. Velký podíl na tom má Dávid Krčík (5), který je nejlepším střelcem mezi stopery v top 10 evropských ligách.

  • Zlín s 19 body patří mezi historicky nejlepší nováčky po 12 kolech. Lépe na tom v této fázi byli jen Olomouc v sezoně 2017/18 (22 bodů) a České Budějovice v sezonách 1999/00 a 2006/07 (20 bodů).
  • Pardubice po mizerném začátku ožily: vyhrály dvě utkání po sobě a z posledních pěti zápasů vytěžily osm bodů. Na stejný počet předtím potřebovaly čtrnáct pokusů.

  • Liberec drží nejdelší aktuální sérii bez porážky v lize (6 zápasů), doma ovšem nevyhrál ani jednou z posledních čtyř pokusů (3 remízy, 1 prohra).
  • Jablonec má v poslední době v Podještědských derby navrch. S Libercem neprohrál pět posledních utkání (1 výhra, 4 remízy) a z posledních 17 vzájemných duelů padl jen třikrát.

  • Sigma bude chtít proti obhájci titulu prodloužit domácí neporazitelnost. Po šesti zápasech na Andrově stadionu drží vynikající bilanci 4 výhry, 2 remízy a má tak nejlepší sérii od roku 2021.
  • Slavia jako jediná v lize ještě neprohrála, ale se sedmi výhrami má nejslabší bilanci v této fázi sezony od ročníku 2017/18. Nyní navíc dvakrát po sobě nevyhrála, což se jí stalo naposledy v dubnu 2024.

  • Posledních šest ligových derby těchto soupeřů ovládla Sparta a pro Klokany jde o nejméně oblíbeného soka. V historii samostatné ligy proti Letenským sbírají v průměru jen 0,48 bodu na zápas.
  • Bohemians mají po 12 kolech naprosto shodnou bilanci jako před rokem, tedy 4 výhry, 4 remízy, 4 prohry, 16 bodů a rozdíl skóre -2.

  • Baník zažívá nejslabší start od sezony 2017/18 a nedaří se mu střelecky. Menší počet gólů než 8 má pouze Slovácko (6) a Ostrava má zároveň ze všech celků nejvyšší podíl zablokovaných střel (32 %).
  • Amar Memič si připsal už pět gólových asistencí a společně s Patrikem Vydrou vládne ligovým nahrávačům. Pod Martinem Hyským navíc v Karviné patřil mezi nejproduktivnější hráče soutěže.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1283123:1127
2Slavia1275022:826
3Jablonec1274116:825
4Plzeň1254321:1319
5Olomouc1254310:719
6Zlín1254314:1219
7Liberec1245316:1417
8Karviná1251618:1716
9Hr. Králové1244418:1916
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1224613:1910
12Baník122468:1410
13Pardubice1224613:2210
14Ml. Boleslav1224617:2710
15Slovácko121566:138
16Dukla121568:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

