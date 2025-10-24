Tomášek dal první gól v NHL! Trefy Pastrňáka a Nečase nepomohly k výhře, Rittich slavil
Český hokej má svého nového střelce v NHL. Stal se jím útočník David Tomášek, který svým prvním gólem v soutěži pomohl hokejistům Edmontonu k výhře 6:5 nad Montrealem. Trefu a asistenci si připsal David Pastrňák, Boston ale padl v 5:7 v bláznivém duelu s Anaheimem. Martin Nečas skóroval poprvé proti „své“ Carolině, Colorado ale prohrálo 4:5 po nájezdech. Brankář David Rittich vychytal New York Islanders vysoké vítězství 7:2 nad Detroitem. Činil se i Karel Vejmelka, který Utahu pomohl v brance porazit St. Louis 7:4. Opět skvěle chytající Daniel Vladař nezabránil prohře Flyers 1:2 v Ottawě.
David Pastrňák se blýskl dvěma body ve třetím zápase za sebou a vylepšil svou bilanci na 12 kanadských bodů. Ani jeho konstantní výkonnost ale k výhrám nevede. Bruins padli pošesté v řadě a dál se propadají tabulkou Východní konference.
V domácím duelu s Ducks dvakrát vedli, nakonec se ale museli smířit s prohrou 5:7. Ve třetí třetině Boston díky slepeným brankám Pastrňáka a Morgana Geekieho smazal dvoubrankové manko a srovnal na 5:5, nerozhodný výsledek ale stejně jako v duelu s Floridou udržel jen necelou minutu.
Přesně po 30 sekundách si obrana Bruins nepohlídala Troye Terryho a ten sám před brankářem nezaváhal. Výhru Ducks gólem do odkryté branky potvrdil Mikael Granlund, jenž zakončil zápas s pěti body za dva přesné zásahy a tři asistence. Čtyřmi nahrávkami se blýskl jeho spoluhráč ze třetí útočné formace Ducks Nikita Nesterenko.
Do čtvrtečního programu kromě Petra Mrázka, který si za Anaheim proti Bruins připsal 36 úspěšných zákroků, zasáhli i další tři čeští brankáři. David Rittich 31 zákroky nasměroval New York Islanders za výhrou 7:2 a ze zisku dvou bodů se radoval také Karel Vejmelka, jenž pomohl Utahu k vítězství 7:4 na ledě St. Louis. Prohru Philadelphie 1:2 v Ottawě neodvrátil Daniel Vladař. Flyers na bodový zisk nestačilo ani jeho 31 zásahů.
Martin Nečas proti Carolině naskočil poprvé od své lednové výměny a ve 45. minutě nachytal gólmana Frederika Andersena šikovným zakončením na bližší tyč. Svým sedmým gólem v sezoně snížil na 3:4. O deset minut později se podruhé v utkání prosadil Valerij Ničuškin a poslal duel, ve kterém Avalanche po první třetině prohrávali 1:4 do prodloužení.
V nastavení branka nepadla a v následných samostatných nájezdech byli šťastnější hokejisté Hurricanes. O výhře rozhodl jediným proměněným nájezdem Seth Jarvis. Nečas svůj pokus neproměnil, Avalanche i přes to spolu s Vegas zůstávají jediným týmem v lize, který zatím neprohrál v základní hrací době.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Jack Eichel
Vegas
|6
|10
|16
|7
|7
|2.
|Dylan Larkin
Detroit
|6
|7
|13
|8
|8
|3.
|Nick Schmaltz
Utah
|5
|8
|13
|8
|4
|4.
|Mark Stone
Vegas
|2
|11
|13
|6
|2
|5.
|Seth Jarvis
Carolina
|8
|4
|12
|7
|3
|6.
|Martin Nečas
Colorado
|6
|6
|12
|8
|8
|7.
|David Pastrňák
Boston
|5
|7
|12
|9
|-4
|8.
|Clayton Keller
Utah
|4
|8
|12
|8
|4
|9.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|9
|12
|8
|2
|10.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|6
|5
|11
|8
|7
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|7
|6
|0
|0
|1
|28:18
|12
|1
Carolina
|7
|3
|3
|0
|1
|29:19
|12
|3
Pittsburgh
|8
|6
|0
|0
|2
|28:19
|12
|4
Montreal
|9
|3
|3
|0
|3
|32:27
|12
|5
Washington
|7
|4
|1
|0
|2
|21:13
|10
|6
Detroit
|8
|4
|1
|0
|3
|24:25
|10
|7
Islanders
|7
|4
|0
|0
|3
|27:24
|8
|8
Rangers
|9
|3
|0
|2
|4
|21:21
|8
|9
Florida
|9
|4
|0
|0
|5
|22:28
|8
|10
Flyers
|7
|2
|1
|1
|3
|19:18
|7
|11
Toronto
|7
|2
|1
|1
|3
|24:25
|7
|12
Ottawa
|8
|2
|1
|1
|4
|24:34
|7
|13
Columbus
|6
|3
|0
|0
|3
|19:16
|6
|14
Buffalo
|7
|3
|0
|0
|4
|19:20
|6
|15
Boston
|9
|2
|1
|0
|6
|29:33
|6
|16
Tampa
|7
|1
|0
|2
|4
|18:24
|4
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|8
|5
|0
|3
|0
|28:19
|13
|2
Vegas
|7
|4
|1
|2
|0
|30:20
|12
|3
Utah
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|12
|4
Winnipeg
|7
|5
|0
|0
|2
|23:16
|10
|5
Chicago
|8
|3
|1
|2
|2
|25:20
|10
|6
Seattle Kraken
|8
|2
|2
|2
|2
|22:23
|10
|7
Anaheim
|7
|3
|1
|1
|2
|26:25
|9
|8
Edmonton
|8
|3
|1
|1
|3
|24:25
|9
|9
Vancouver
|8
|3
|1
|0
|4
|22:24
|8
|10
Kings
|8
|0
|3
|2
|3
|22:27
|8
|11
Nashville
|8
|3
|0
|2
|3
|19:25
|8
|12
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|22:26
|7
|13
Minnesota
|8
|2
|1
|1
|4
|21:27
|7
|14
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|20:27
|7
|15
San Jose
|7
|0
|1
|2
|4
|22:34
|4
|16
Calgary
|8
|0
|1
|1
|6
|13:29
|3