Předplatné

Tomášek dal první gól v NHL! Trefy Pastrňáka a Nečase nepomohly k výhře, Rittich slavil

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
NHL dává jasně najevo: Češi, stop! Tady to není pro vás. V čem se musíme změnit? • Zdroj: iSport.cz
Útočník Oilers David Tomášek před brankou Montrealu
Český gólman David Rittich v brance New York Islanders
Martin Nečas v retro dresu během utkání proti Carolině
David Pastrňák nadskakuje u branky krajana Petra Mrázka z Anaheimu
Brankář Flyers Daniel Vladař zavaluje soupeře
Útočník Colorada Martin Nečas (vpravo) hraje první zápas proti "své" Carolině
David Rittich dostává další příležitost v brance New York Islanders
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Vstoupit do diskuse (1)

Český hokej má svého nového střelce v NHL. Stal se jím útočník David Tomášek, který svým prvním gólem v soutěži pomohl hokejistům Edmontonu k výhře 6:5 nad Montrealem. Trefu a asistenci si připsal David Pastrňák, Boston ale padl v 5:7 v bláznivém duelu s Anaheimem. Martin Nečas skóroval poprvé proti „své“ Carolině, Colorado ale prohrálo 4:5 po nájezdech. Brankář David Rittich vychytal New York Islanders vysoké vítězství 7:2 nad Detroitem. Činil se i Karel Vejmelka, který Utahu pomohl v brance porazit St. Louis 7:4. Opět skvěle chytající Daniel Vladař nezabránil prohře Flyers 1:2 v Ottawě.

David Pastrňák se blýskl dvěma body ve třetím zápase za sebou a vylepšil svou bilanci na 12 kanadských bodů. Ani jeho konstantní výkonnost ale k výhrám nevede. Bruins padli pošesté v řadě a dál se propadají tabulkou Východní konference.

V domácím duelu s Ducks dvakrát vedli, nakonec se ale museli smířit s prohrou 5:7. Ve třetí třetině Boston díky slepeným brankám Pastrňáka a Morgana Geekieho smazal dvoubrankové manko a srovnal na 5:5, nerozhodný výsledek ale stejně jako v duelu s Floridou udržel jen necelou minutu.

Přesně po 30 sekundách si obrana Bruins nepohlídala Troye Terryho a ten sám před brankářem nezaváhal. Výhru Ducks gólem do odkryté branky potvrdil Mikael Granlund, jenž zakončil zápas s pěti body za dva přesné zásahy a tři asistence. Čtyřmi nahrávkami se blýskl jeho spoluhráč ze třetí útočné formace Ducks Nikita Nesterenko.

Do čtvrtečního programu kromě Petra Mrázka, který si za Anaheim proti Bruins připsal 36 úspěšných zákroků, zasáhli i další tři čeští brankáři. David Rittich 31 zákroky nasměroval New York Islanders za výhrou 7:2 a ze zisku dvou bodů se radoval také Karel Vejmelka, jenž pomohl Utahu k vítězství 7:4 na ledě St. Louis. Prohru Philadelphie 1:2 v Ottawě neodvrátil Daniel Vladař. Flyers na bodový zisk nestačilo ani jeho 31 zásahů.

Martin Nečas proti Carolině naskočil poprvé od své lednové výměny a ve 45. minutě nachytal gólmana Frederika Andersena šikovným zakončením na bližší tyč. Svým sedmým gólem v sezoně snížil na 3:4. O deset minut později se podruhé v utkání prosadil Valerij Ničuškin a poslal duel, ve kterém Avalanche po první třetině prohrávali 1:4 do prodloužení.

V nastavení branka nepadla a v následných samostatných nájezdech byli šťastnější hokejisté Hurricanes. O výhře rozhodl jediným proměněným nájezdem Seth Jarvis. Nečas svůj pokus neproměnil, Avalanche i přes to spolu s Vegas zůstávají jediným týmem v lize, který zatím neprohrál v základní hrací době.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
23Detail
LIVE
57Detail
LIVE
21Detail
LIVE
35Detail
LIVE
72Detail
LIVE Po prodl.
56Detail
LIVE
47Detail
LIVE
21Detail
LIVE
03Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
65Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Dylan LarkinDetroit671388
3.Nick SchmaltzUtah581384
4.Mark StoneVegas2111362
5.Seth JarvisCarolina841273
6.Martin NečasColorado661288
7.David PastrňákBoston57129-4
8.Clayton KellerUtah481284
9.Jevgenij MalkinPittsburgh391282
10.Nathan MacKinnonColorado651187

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils7600128:1812
1Carolina7330129:1912
3Pittsburgh8600228:1912
4Montreal9330332:2712
5Washington7410221:1310
6Detroit8410324:2510
7Islanders7400327:248
8Rangers9302421:218
9Florida9400522:288
10Flyers7211319:187
11Toronto7211324:257
12Ottawa8211424:347
13Columbus6300319:166
14Buffalo7300419:206
15Boston9210629:336
16Tampa7102418:244
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado8503028:1913
    2Vegas7412030:2012
    3Utah8420228:2012
    4Winnipeg7500223:1610
    5Chicago8312225:2010
    6Seattle Kraken8222222:2310
    7Anaheim7311226:259
    8Edmonton8311324:259
    9Vancouver8310422:248
    10Kings8032322:278
    11Nashville8302319:258
    12Dallas7211322:267
    13Minnesota8211421:277
    14St. Louis7301320:277
    15San Jose7012422:344
    16Calgary8011613:293

      Vstoupit do diskuze (1)

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů