Titulové machry McLarenu při GP Singapuru: Tlačenka Norrise?
Že by se lídr šampionátu formule 1 Oscar Piastri (24) znelíbil vlastní stáji? Možná, protože jako by McLaren nadržoval ve Velké ceně Singapuru Landu Norrisovi (25).
Hned tři týmové kontroverze nahrály do karet britskému jezdci, který je hlavním vyzyvatelem svého kolegy v boji o titul mistra světa. „Kámo, tohle není fér! Pokud se musí vyhnout jinému autu tím, že radši narazí do mě, tak to je fakt na ho*no práce!“ reportoval zuřící Piastri do vysílačky krátce po startu.
Zbabraný pit stop
Pak mohl nadávat znovu, když se jeho tým Norrise bizarně zeptal: „Pustíme Piastriho do boxu?“ A Lando ve svůj prospěch rozhodl, že ne! Až se rozezlený Piastri po několika kolech do boxů konečně dostal, jako na potvoru mu McLaren totálně zbabral pit stop, když tam »zkejsnul« žalostných 5,2 sekundy...
Leckoho možná napadlo, že v takové situaci tým uplatní stejný postup jako v Monze, kde po zpackané zastávce Landa stáj poprosila Oscara, aby mu přenechal svou pozici. Nic takového se ale nestalo.
Tohle jsou ta pravidla, která oranžová stáj nastavila v titulové bitvě dvou údajně rovnocenných pilotů?!
Nemáš tady co dělat!
Emoce plápolaly i po závodě. McLaren totiž obhájil titul konstruktérů a šéf stáje Zak Brown (53) přes rádiovou komunikaci gratuloval Piastrimu, jehož letošní výsledky stáji k tomuto úspěchu dopomohly. Australan ale v polovině šéfovy řeči odposlech odpojil a bujaré oslavy triumfu se obešly také bez Oscarovy přítomnosti.
Lando ale kontakt v prvním kole na své triko vzít nechtěl. „Bylo to na trati kluzké. Dostal jsem se do kontaktu s vozem Maxe a kvůli tomu následně trefil Oscara. Každý by tohle udělal. Kdo mi to dává za vinu, neměl by být ve formuli 1,“ krčil rameny Norris, který si tak rýpl do svého stájového kolegy. „To poslední co chci, je srazit se se svým týmovým parťákem,“ dodal Lando k situaci, o které se ještě bude nejspíš nějakou dobu mluvit...