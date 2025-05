Z Piastriho je hlavní kořist, po sázce slavil tanečkem. Poprvé a naposledy, směje se

Před startem sezony vyhrál Oscar Piastri ve formuli 1 jen dva závody, v minulém roce slavil v Maďarsku a Ázerbájdžánu. Teď však v rozmezí měsíce a půl kraloval čtyřikrát, na nejvyšší stupínek vyskočil v Číně, Bahrajnu, Saúdské Arábii a naposledy také v Miami.

Navzdory nepovedené kvalifikaci se ve 14. kole dostal do čela, které už nepustil. Těsně za sebou nechal týmového parťáka Norrise, přičemž třetího Georga Russella předčil o více než 37 sekund. „Až jsem trochu překvapený, jaký rozdíl byl mezi námi a ostatními týmy,“ poukázal šéf McLarenu Andrea Stella.

Výsledky zkraje sezony mu dávají za pravdu, na zářivě oranžové McLareny ostatní koukají zpovzdálí. Do průběžného pořadí nasbíral Piastri už 131 bodů, Norris jich má o šestnáct méně. Poháru konstruktérů vládne britská stáj o neuvěřitelných 105 bodů.

Ztrácí na ni i třetí Max Verstappen. Byť se sezona teprve přehoupne do své druhé čtvrtiny, další obhajoba titulu reálně nevypadá. „Piastriho závodní umění je úžasné,“ poklonil se talentovanému pilotovi bývalý závodník Martin Brundle.

„Pokud jde právě o závodní umění, Piastri má před Norrisem náskok. Na trati dělá dobré pohyby i manévry, nenajdete u něj téměř žádné chyby. A hlavně získává vítězství,“ zdůraznil pětašedesátiletý Brit ve vysílání stanice Sky Sports.

Piastriho výkony překvapují také Jensona Buttona, mistra světa z roku 2009. „Nejen o tomto víkendu to byla od Oscara úžasná práce. Když se dostane do vedení, bývá impozantní a závod prostě ovládá. Je opravdu výjimečné ho sledovat, za posledního rok se tolik zlepšil,“ žasl Button.

Rodák z Melbourne se dostal po minulé Velké ceně do popředí šampionátu jako vůbec první australský pilot po patnácti letech. Naposledy takhle zářil Mark Webber v kombinéze Red Bullu.

Vyhlášený introvert Piastri se baví na trati i mimo ni. Hned po závodě v Miami přispěchal k týmovým inženýrům, aby jim vystřihl bleskurychlý taneček. Co bylo jeho záměrem? Šlo o sázku s hráčem amerického fotbalu Justinem Jeffersonem, jenž proslavil styl „griddy“.

„Byl to pokus o griddy. Ale jak můžete vidět, byl špatně provedený,“ smál se Piastri. „Ve čtvrtek jsem Justina Jeffersona potkal a tak trochu hloupě jsme se vsadili, že pokud vyhraju závod, vystřihnu jeden taneček pro něj.“

Co slíbil, to dodržel. „OSCARRRRRR!!! LETS GOOOOO,“ vyťukal na sociální síti X sám Jefferson. Nevšední oslavu však Piastri v případě dalšího triumfu nezopakuje. „Sázce jsem zůstal věrný, ale bylo to poprvé a naposledy, co jste mě viděli to dělat,“ dodal lídr F1.