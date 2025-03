Menšík mezi legendami: Po setkání s Messim jsem si nemyl ruku, Novaka jdu porazit

Povězte, jak došlo k setkání s Messim?

„Když jsem slyšel, že se staví v šatně, pomyslela jsem si: mám rozehrávku, budu tam taky. Takže jsme se tam potkali, zrovna se bavil s Novakem. Už ani nevím, kdo mě představil. Podali jsme si ruku, chvíli si promluvili. A samozřejmě jsem se s ním vyfotil. Sledoval jsem ho, jak vyhrává Champions League i mistrovství světa, teď jsem ho potkal osobně. Dobré vidět, že i takové legenda je jen člověk. Byl to splněný sen.“

A po postupu do finále jste na objektiv kamery napsal: Díky, Leo. Přinesl vám Messi štěstí?

„Jo, když jsme si podali ruce, schválně jsem si před zápasem pravačku nemyl, aby mi to přineslo štěstí. To byl asi klíč ke všemu.“ (smích)

Fritze jste v utkání ani jednou nebrejknul. Kdy jste naposledy vyhrál takový zápas?

„To si nevybavím. Ale proti soupeřům s takovým podáním je to vždycky složité a teď to byl extrém. Měl jsem jen dva brejkboly a neudělal při nich nic vlastně špatně. Šance jsem měl jen v tiebreacích a jsem rád, že jsem se jich chopil. V těch nejtěžších chvílích na returnu jsem zůstal soustředěný i klidný. Bylo neskutečné, jak jsem se dokázal vypořádat s nervozitou. Až po zápase jsem všechny emoce pustil ven.“

Letos máte v tiebreacích bilanci 11:3, v Miami jste vyhrál všech pět. Čím to?

„Vždycky se v nich pokouším předvést nejlepší tenis. Někdy jsem samozřejmě nervózní, ale tyhle nejvypjatější chvíle zvládám psychicky vážně dobře. Asi proto jich tolik vyhrávám. Je to moje velká zbraň.“

Jaké s vámi teď cloumají emoce? Čeká vás první finále turnaje série Masters a hned proti nejlepšímu tenistovi všech dob Novaku Djokovičovi.

„Je to velká věc. Pro tenistu nemůže být větší výzva. Novaka jsem sledoval odmala, je mým vzorem. Už jsem měl možnost si s ním zatrénovat, utkal jsem se s ním loni v Šanghaji. Teď je to ale jiná situace. Těším se, co neděle přinese. Snad lepší výsledek než v prvním zápase.“

Na podzim v Šanghaji jste získal první set, než jste nakonec podlehl 7:6, 1:6, 4:6. Tvrdíte, že teď je situace jiná. V čem?

„Už jsem jiný hráč. V Šanghaji jsem byl před zápasem hodně nervózní. Netvrdím, že teď v neděli nebudu, ale už to bude lepší, protože tenkrát jsem zápas psychicky moc dobře nezvládnul. Za posledních pár měsíců jsem se ale mentálně trochu zlepšil. Vím, že mi tady podmínky a všechno kolem sedí. Na kurtu se cítím komfortně. Takže v neděli půjdu vyhrát, o tom nepochybujte. V Šanghaji jsem si zápas spíš šel užít, získat nějaké zkušenosti. Teď si půjdu pro titul.“

V čem jste se podle vás ještě zlepšil od loňského října, kdy jste se střetli s Djokovičem poprvé?

„Loňská sezona byla moje první na ATP Tour, spíš jsem sbíral zkušenosti. Všechno pro mě bylo nové, teprve jsem poznával turnaje, jak to na nich funguje. V Miami jsem hrál už loni (neúspěšná kvalifikace), takže jsem už teď věděl, do čeho jdu. Tenis je prostě cesta, tak to cítím. A já se snažím každým zápasem zlepšovat, což je nejdůležitější.“