Křeče, idol a video. Jak se z Menšíka s Djokovičem stali známí, kteří si přejí

Psal se únor roku 2022. Trenér Tomáš Josefus seděl se svým šestnáctiletým svěřencem Jakubem Menšíkem v kanceláři prostějovského klubu a probírali poslední turnaj. Před pár dny se vrátili z dalekého Melbourne, kde ve finále juniorky Australian Open padl Menšík s Američanem Brunem Kuzuharou 6:7 (4), 7:6 (6), 5:7. Rodáka z Prostějova odváželi z kurtu po zápase, který trval 3 hodiny a 43 minut a v jehož koncovce ho ochromily křeče do stehen, na kolečkovém křesle. Největší pohár nezískal, největší respekt ale ano.

Možná i proto mu toho zimního dne cinkla na mobilu zpráva z neznámého čísla. Právě dostal video od Novaka Djokoviče. Nejlepší tenista dějin stál se svým týmem v posilovně a zval neznámého šestnáctiletého kluka, který v Austrálii ukázal srdce bojovníka, ke společné přípravě do Bělehradu.

Nebyla to úplná náhoda. Menšíkův dlouholetý mentální kouč Dragan Vujovič pochází ze Srbska a má velice blízko k člověku, jenž patří do Djokovičovy širší rodiny. Dobře mířená zpráva mohla napomoci ke splnění snu českého teenagera, na jehož telefonu se objevilo nečekané pozvání.

„Byl to šok. S Tomášem jsme na sebe koukali a říkali si, jestli si někdo nedělá srandu! Druhý šok byl, když jsme se opravdu sbalili a vydali se na cestu. Strávil jsem s ním v Bělehradě spoustu času. Byl to pro mě splněný dětský sen, protože Novak je můj největší idol. A zahrát si s ním? Jako kdyby si fotbalista šel začutat s Ronaldem. Takový pocit to byl,“ vzpomínal loni Menšík v podcastu Centrkurt.

Vřelejšího člověka než Djokoviče nepotkáte, řekl kouč

Djokovič ukázal velké srdce a ohromil jak talent, tak jeho kouče. „Vřelejšího člověk nepotkáte. Na cokoliv jsem se ho zeptal, nikdy neřekl ne. Udělal si čas a téma se mnou probral. Nebo nám dal kontakt na lidi, kteří pro něj pracují,“ vylíčil vděčný Tomáš Josefus.

Tak se Menšíkův tým například dostal ke společnosti Gotta Tennis, jež zpracovává datové analýzy zápasů. A tenistovým fyzioterapeutem, jehož můžete vidět i v jeho boxu v Miami, je Saša Jezdič, bývalý Djokovičův pomocník. Nezůstalo u jedné návštěvy srbského vládce, podruhé Menšíka pozval na pár dní do Černé hory ke společné přípravě.

I proto, když se spolu na turnajích potkají, pozdraví se vřele, promluví si. Srb Menšíkovu kariéru sleduje, a když před pár dny v Miami spustili novináři povyk kvůli nadanému osmnáctiletému Brazilci Joau Fonsecovi, rychle upozorňoval: „Nezapomínejte na Menšíka!“

V neděli si ti dva zahrají o titul. Střetnou se podruhé, loni na podzim ve čtvrtfinále Šanghaji Djokovič zvítězil 6:7, 6:1, 6:4 a u sítě ocenil tuhý odpor českého mladíka: „Jeho budoucnost je velmi zářivá a ví, že jsem tu vždy pro něj, ať bude potřebovat cokoliv. Přeji mu jen to nejlepší!“

Menšíka tehdy v Číně pohltily emoce. „Moc jsem ho psychicky nezvládnul. Když jsem s ním hrál, nevěděl jsem, čí jsem a kde jsem. Zato on byl v zóně. Všiml jsem si jeho rozostřeného pohledu, jakoby ani nebyl na planetě Zemi. Až když zápas skončil a podávali jsme si ruku u sítě, bylo vidět, že se zase vrátil zpátky,“ popsal český reprezentant zážitek, který mu byl velkou školou.

Věří, že od té doby ušel kus cesty a v neděli na centrální dvorec postavený na stadionu pro NFL Hard Rock Stadium už napochoduje sebejistější. „Půjdu vyhrát, o tom nepochybujte. V Šanghaji jsem si zápas spíš šel užít, získat nějaké zkušenosti. Teď si půjdu pro titul,“ hlásí sebevědomě Menšík.

Když Djokovič debutoval v Cincinnati na turnajích Masters, nebyl Menšík ještě na světě. Nyní je Srb nejstarším finalistou téhle série a Čech jedním z nejmladších. Menšík jde po prvním titulu z ATP Tour, Djokovič po jubilejním stém. Finále na tisícovce si zahraje po šedesáté, kdežto jeho protivník poprvé.

Propastný rozdíl, na který se ale tenisák neptá. Za několik hodin se ukáže, zda si Djokovič nevychoval vlastního přemožitele.