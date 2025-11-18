Bartoňova nominace i s duem z Barcelony! Budou hrát? Návrat Samoury či Kárníka
Je to tady. Česká basketbalová reprezentace vykročí do své nové éry. Snad bude o poznání úspěšnější než španělské intermezzo kouče Diega Ocampa. Jeho nástupce Luboš Bartoň poprvé nominoval. V zápasech kvalifikace MS 2027 proti Švédsku a Estonsku se objeví hned deset borců, kteří zažili neúspěšný EuroBasket 2025. Žádný nováček není k mání, ale tři borci se vrací do reprezentace po delší pauze. Mezi nimi figuruje i hvězda Barcelony Jan Veselý. Pozvánku přijal i jeho klubový kumpán Tomáš Satoranský. S národním dresem se naopak loučí jeden ze symbolů posledních let Jaromír Bohačík.
Hned při svém jmenování do pozice hlavního kouče národního celku Luboš Bartoň hlásil, že bude dávat prostor mladým. Jedním dechem však dodával, že momentálně mladých pušek, které by mohly z fleku do reprezentace, je pomálu. Zároveň přiznal, že první zápasy kvalifikace MS v Kataru 2027 bude chtít odehrát s tím nejsilnějším, co může mít k dispozici a z duelů proti Švédsku a Estonsku chce vytěžit aspoň jednu výhru.
„Samozřejmě každá premiéra obnáší nějakou nervozitu a u mě by to nemělo být jinak. Chci se ale soustředit hlavně na to, aby tým byl připravený, a proto se chci obklopit hráči se zkušenostmi, což je v takových zápasech hrozně důležité. Nějaká nervozita určitě bude, ale pořád je to basket,” přiznává nový kouč českého národního týmu Luboš Bartoň.
Na Švédy a Estonce povolal zkušené plejery v čele s barcelonským duem Tomáš Satoranský a Jan Veselý. To samo o sobě však ještě není jistotou, že budou hrát v obou utkáních. „Ta šance, že je budeme mít, tu je. Bude se to vyvíjet podle toho, jak se jim bude dařit zdravotně, i podle situace v klubu. Pracujeme na tom průbežně,“ řekl Bartoň.
Nejstarším hráčem týmu je kapitán na posledním ME Vojtěch Hruban. Nymburský nezmar letos oslavil už 36. narozeniny. Nechybí ani Tomáš Kyzlink, který je toho času bez angažmá. „Několikrát jsme s ním mluvili. Není ideální, že nikde nehraje, každopádně patří k profíkům, kteří se o sebe starají, a já doufám, že se dostane do slušné fyzické formy. Rozhodně chci mít jeho zkušenost,” prohlásil kouč.
Díky, Boči
Kdo však mezi lvy skončil, je opora Nymburka Jaromír Bohačík. Ostravský rodák se v 33 letech rozhodl nepokračovat a dál se bude věnovat jen klubovým povinnostem. Pětinásobný ligový šampion si vyzkoušel i francouzskou a německou ligu v dresech Štrasburku a Bamberka.
Zahrál si na domácím EuroBasketu 2022 a byl součástí týmu, který byl úspěšný v Asii. Nejprve na MS 2019 v Číně a pak i jako účastník olympijských her v Tokiu 2021. Tehdy nechyběl v základní sestavě proti USA s Kevinem Durantem či Damianem Lillardem.
Kromě Hrubana a dalších zavedených jmen ale Bartoň ukázal i na hráče, kteří v poslední době nereprezentovali.
Pivoti na scénu
Mimo hru zůstal pro poslední evropský šampionát například James Kárník. Kanadský rodák s českými kořeny vyslyšel volání ze srdce Evropy znovu. Před EuroBasketem si měl zavřít dveře, protože dal přednost letní kanadské lize a nemohl být v přípravě s národním týmem, což Ocampovi vadilo.
Nyní se vrací už jako hráč litevské ligy. Polepšil si totiž přesunem do celku Neptunas Klajpeda, který hraje EURO Cup, takže Kárník získává ostruhy v zajímavé konfrontaci nejen v silné litevské lize proti Žalgirisu či Rytasu Vilnius, ale na evropské scéně už hrál například proti Venezii či Olimpii Lublaň. Bude patřit k těm, které Bartoň bude zkoušet pod košem.
Nový kouč národního celku nenechal nic náhodě a v nominaci je nejvíc podkošových hráčů za poslední roky. Vyčnívá comeback Jana Veselého. Pětatřicetiletý veterán Barcelony se objevil naposledy na palubovce s nápisem ČESKO na hrudi na domácím EuroBasketu 2022. Od té doby byly proti zdravotní problémy či nahuštěný program. Ne, že by měl nyní v Barceloně málo práce, ale evidentně jej nový projekt pod taktovkou Bartoně přesvědčil.
Kromě něj a Kárníka Bartoň znovu vyzkouší mládence s výškovým potenciálem Adama Kejvala z Brna, který už byl na EuroBasketu 2025, a Ondřeje Hustáka. Dvaadvacetiletý habán v létě vyměnil Španělsko za polský Štětín, kde nakukuje do tamní Basket Ligy. Zdokonaluje se tak i pod dohledem českého asistenta trenéra Lubomíra Růžičky, který rovněž ve Štětíně působí.
V podkošovém prostoru dál nechybí ani vyzkoušení Martinové Kříž či Peterka. Jan Zídek přece jen na EuroBasketu více hrál zvenčí, než že by byl zaparkovaný pod košem a dalo by se říct, že se v této roli hráč druholigového španělského Burgosu osvědčil. Posledním do party pivotů je písecký tahoun Martin Svoboda. Vzrůstem menší podkošový hráč však umí využít své kilogramy i atletičnost. Patřil k málo příjemným překvapením EuroBasketu 2025 v české partě.
Satoranský a ti další
Zajímavá je pak hierarchie na rozehrávce, kde by pochopitelně měl hrát zásadní roli Tomáš Satoranský. Dvojkou je momentálně za ním Ondřej Sehnal a na tom se pravděpodobně nic měnit nebude, ačkoliv se do reprezentace po kratší odmlce vrací také písecký šikula Vojtěch Sýkora. Pro další zkušenosti si přijel jeden z brněnských lídrů Petr Křivánek. Mohlo by mu prospět, že na něm nebude takový tlak jako v Rize na evropském šampionátu.
Další Bartoňův kůň je Patrick Samoura. Dostal tak krásný dárek k sobotním 25. narozeninám. Borec, který v české lize byl spjat s USK Praha, působil také v NCAA na University of Texas at Tyler. V rozletu mu v poslední době bránily zdravotní problémy. Vynechal takřka celou minulou sezonu. Od léta působí v celku Mulhouse, který hraje třetí francouzskou ligu.
Před prvním zápasem se největší pozornost nového šéfa lavičky upírá především na Švédsko, které na nedávném EuroBasketu sehrálo ve skupině řadu vyrovnaných zápasů. „Hrajeme doma a bylo by samozřejmě skvělé kvalifikaci odpálit vítězstvím, samozřejmě v co nejsilnější sestavě. Švédsko je nepříjemný soupeř, který má spoustu dobrých hráčů, byť to nejsou ty největší hvězdy. Mají dobrý mix mladých a veteránů a jsou to hráči i ze španělské ACB s velmi slušnými rolemi,“ podotkl Bartoň.
Zápas v pražské hale Královka je na programu 28. listopadu. Poté se reprezentace vydá do Estonska, kde změří síly první prosincový den s domácím celkem.
Nominace Česka na duely proti Švédsku a Estonsku:
- Richard Bálint, Bamberk/Něm., 23 let
- Vojtěch Hruban, Nymburk, 36
- Ondřej Husták, Štětín, 22
- James Kárník, Neptunas/Lit., 27
- Adam Kejval, Brno, 23
- Petr Křivánek, Brno, 22
- Martin Kříž, Nymburk, 32
- Tomáš Kyzlink, bez angažmá, 32
- Martin Peterka, D. Górnicza/Pol., 30
- František Rylich, Nymburk, 23
- Patrick Samoura, Mulhouse/Fr., 25
- Tomáš Satoranský, Barcelona/Šp., 34
- Ondřej Sehnal, Nymburk, 28
- Martin Svoboda, Písek, 23
- Vojtěch Sýkora, Písek, 24
- Jan Veselý, Barcelona/Šp., 35
- Jan Zídek, Burgos/Šp., 25
V širší nominaci ještě byli:
- David Böhm, Slavia Praha, 24
- Ondřej Hanzlík, Gipuzkoa/Šp., 23
- Luboš Kovář, Pardubice, 25
- Šimon Puršl, Opava, 28
- Matěj Svoboda, Nymburk, 29
- Šimon Svoboda, Brno, 21
- Ondřej Švec, USK Praha, 22