Silnější pes... Skvělý pokřik, smála se Lu. Jak se jí líbilo její nové zázemí?

Na dráze v Apeldoornu odvedly skvělou práci. Lada Vondrová, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková a Lurdes Gloria Manuel si bronzový závod ve čtvtkařské štafetě na halovém ME pořádně užily. V zákulisí si vychutnaly vítězný pokřik, který kdysi proslavil Ivan Horník. „Vymyslely to holky, myslím, že je to skvělý pokřik,“ smála se Manuel.

Vrátila se se svou první dospělou medailí, ale taky s premiérovými poznatky místa, kde se bude formovat její další kariéra. Lurdes Gloria Manuel na šampionátu v Apeldoornu závodila ve své budoucí tréninkové hale. A s výpravou bydlela v Papendalu, kde má její nový trenér Laurent Meuewly svou základnu. Všechno si dobře prohlédla a zároveň předvedla parádní výkony. V individuální čtvrtce byla čtvrtá a štafetu dovedla k bronzu.

Už jste medailový závod viděla?

„My jsme si to s holkami pouštěly. Byl to skvělý závod, jsem ráda, že to dopadlo takhle. Tím, že holky neběžely na začátku tak rychle, pomohlo mi to je doběhnout. Udržela jsem s nimi tempo, na konci jsem se bila se Španělkou a jsme třetí.“

Ve statistikách máte letmou čtvrtku v úžasném čase 49,82, co tomu říkáte?

„Jsem za to určitě ráda. Vzhledem k tomu, že to byla třetí čtvrtka během tří dnů, tohle je super výsledek. Jsem ráda, že jsem se dokázala takhle zmáčknout. Možná si trochu myslím, že jak jsem byla po čtvrtém místě trochu zklamaná, že mi to dodalo sílu do štafety. Jsem ráda, že se nám to povedlo.“

Jak jste prožívala zmatky po závodě? Nizozemky byly na pár minut diskvalifikovány a vy jste měly dokonce stříbro…

„Já jsem o tom ze začátku vůbec nevěděla, pak jsme to zjistili ze zákulisních informací. Samozřejmě mi jich bylo líto. Byl to vlastně jejich domácí šampionát a určitě nikdo nechce, aby ho na jejich vlastním šampionátu diskli. Já si myslím, že ten bronz je zasloužený a že tady určitě není nic, co by nás mělo mrzet na bronzové medaili.“

Nizozemky Femke Bolová a Lieke Klaverová jsou vašimi novými tréninkovými parťačkami, komunikovaly jste během ME víc?

„Bylo to takové zdravé, kamarádské, takže taková klasika.“

Jak vám líbí medaile?

„Samozřejmě se mně líbí. Bude to pro mě určitě i taková krásná vzpomínka na tuhle halu. Celá sezona se mi vydařila. Vzhledem k tomu, že jsem měla předtím k hale averzi, jsem ráda, že tenhle rok se mi povedly víceméně skoro všechny závody, co jsem běžela. V hale se mi běhá líp a jsem sebevědomá.“

Spala jste se svou medailí?

„Já jsem jí hnedka schovala do krabičky a těším se, až jí ukážu doma.“

Prohlédla jste si v Papendalu tréninkové centrum, kam budete v budoucnu dojíždět?

„Samozřejmě jsem se byla podívat po okolí. Koukala jsem i celkově na to zázemí. Myslím si, že to tam mají krásně udělané. Všechno je skvěle vymyšlené, mají tam budovu, kde mají různé specialisty na stravu, měření dat, které pak do budoucna můžou sloužit k porovnání, aby se něco mohlo vylepšit.“

Jak vaše výkony hodnotil trenér Laurent Meuwly?

„Když jsme spolu probírali finále, říkal, že jsem udělala všechno správně, a že to byl skvělý závod. Dobrý ukazatel bylo i to, že jsem dokázala běžet rychle tu čtvrtku ve štafetě. To je skvělé, protože čtvrtek je hodně, když se postupuje dál a dál. A do toho štafeta. Je potřeba mít nějakou výdrž. Myslím si, že tohle je skvělý ukazatel toho, že ta výdrž tam možná je.“

Jak vidíte budoucnost české štafety?

„Teď se nám to povedlo, uvidíme, jak se to třeba domluví na příští šampionáty. Na mistrovství štafet nepojedeme, tak bude hodně záležet i na tom, jestli třeba seběhneme nějaký potvrzovací limit, abychom mohli jet na mistrovství světa. Bavili jsme se o tom. Ve štafetě je hodně důležitá energie. Tím, že se s holkama kamarádíme, je to takové zdravé a podporujeme se navzájem, tak si myslím, že to tomu hodně pomáhá. A zároveň tuhle halovou sezonu holky běhaly skvělé časy, bez nich by to samozřejmě nešlo.“

Váš mladší bratr Christian Teca před pár dny získal bronzovou medaili na 800 metrů na žákovském mistrovství republiky. Co říkáte na jeho úspěch?

„Samozřejmě mu to přeju. Jsem ráda, že mu vyšla medaile a samozřejmě jsem pyšná ségra. Brácha závodil na osm set metrů, ale taky říkal, že by chtěl zkusit čtvrtku, tak uvidíme. Jsem ráda, že takhle začíná, a hlavně že ho baví atletika. To je důležité, tím se řídím doteď. Bez toho, aby sport toho člověka bavil, to nejde dělat.“