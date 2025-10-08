Nosek a spol. se pochlubili odměnou za triumf v NHL: Prsten arogance
Kam se hrabe literární Sauronův prsten moci z Hory osudu! Hokejisté týmu Florida Panthers si za obhajobu Stanleyova poháru »ukovali« šperk se špetkou povýšenosti.
Český útočník Panterů Tomáš Nosek (33), který je momentálně ve stavu zraněných, hleděl na prsten pro šampiony NHL jako vyoraná myš. A nejen proto, že k detailům stejně jako loni patří i krysa coby odkaz na tradiční vítězný rituál fanoušků.
Nosek měl totiž přímo před nosem odměnu za triumf v zámořské soutěži ze 14karátového zlata se 450 diamanty a pravými rubíny! Každý kousek zdobí další detaily jako třeba palmy, které rostou před domácím zimákem Floridy.
Moc drinků
Na vnitřní straně byl vyryt vzkaz »Nikomu se neomluvíme!« s přeškrtnutými názvy vyřazených soupeřů – tedy Tampy, Toronta, Caroliny a Edmontonu. Prsten arogance?!
„Byl jsem v šoku, Tuhle větu jsem pronesl při oslavách po spoustě vypitých drinků,“ bránil se Noskův parťák Bennett. A protože bez práce nejsou ani koláče, ani prsteny, Florida po ceremoniálu zápasem s Chicagem zahájila nový ročník zámořské soutěže vítězně (3:2).