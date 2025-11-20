Čas se krátí, reprezentace stále hledá trenéra. Varianta Koubek? Hráči prý řekli ne
Kvalifikační skupina o mistrovství světa 2026 skončila, ať žije baráž (los se uskuteční dnes v Curychu). No jo, jenže s kterým trenérem? Česká veřejnost to neví a ani nemůže. Jasno totiž není ani v sídle fotbalové asociace.
Jaroslav Köstl doručil dvě povinné výhry proti trpaslíkům. Trenérem národního týmu sice zůstává, ale fakticky své přemosťovací angažmá nejspíš uzavřel. Jenže třeba taky ne…
Svou pozici po pondělním zápase ohodnotil přesně. „Nechci, aby to vyznělo, že si o sobě myslím, že na to nemám. Ale vnímám, že je tady nějaký požadavek na zahraničního nebo určitě zkušenějšího trenéra. A s tím já nemám problém,“ prohlásil.
Asociace skutečně hledá nějaké lepší jméno. Připomeňme si, jak věci po odvolání Ivana Haška v půli října nastavil výkonný výbor.
1. Nejprve přijde „bridge“ kouč, který mužstvo provede listopadovým srazem.
2. V lednu tým převezme cizinec.
3. Když se cizince do ledna nepodaří sehnat, stávající realizační tým doplní na březnovou baráž zavedený trenér z Česka. Na Strahově mu říkají „přechodný“ trenér.
4. I tak se nadále hledá trenér ze zahraničí. Pokud se to podaří a reprezentace postoupí na mistrovství světa, povede ji tam on.
Teď jsme o měsíc dál a prvotní plány více nebo méně narážejí na realitu.
Zahraniční kouč? Problém jsou peníze
V bodě číslo jedna ještě ne. Ten se naplnil, tým vedl Jaroslav Köstl. Ale ve dvojce už přicházejí těžkosti, a to poměrně zásadní. Zahraniční trenér zatím není ani na cestě. „Zatím nejsme v maximálním souladu, bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci, musíme se k tomu postavit čelem,“ připustil v pondělí Pavel Nedvěd. Ten má jako generální manažer reprezentací shánění kouče na starosti. Dostal pověření, aby nejprve připravil delší seznam adeptů ze zahraničí, kteří by odpovídali dlouhodobé koncepci. Z něho se mají vytřídit dvě až tři jména do užšího výběru.
Zda už existuje nějaký širší seznam, není jasné, ale spíš ne. Asociace oficiálně