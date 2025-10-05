Hertl: Olympiáda je obrovské lákadlo. Jak se brání McDavid a co kasino ve Vegas?
V NHL načíná už třináctou sezonu, za chvíli odkrojí osmistovku zápasů. Z věčně vysmátého mladíka je lídr, který se sice nedostal mezi vyvolenou úvodní šestku pro olympiádu, ale v Miláně by měl být jedním z tahounů. „Každý to má v hlavě,“ říká 31letý centr Tomáš Hertl. Cítí se fit, což je pro něj klíčové. S Vegas Golden Knights se pokusí o Stanley Cup, pro Sport Magazín mluví také o McDavidovi a jeho těžké misi. Sport Magazín k startu NHL objednávejte ZDE>>>
Málokdo má takový pech. Už ani nepočítá, o kolik vrcholných reprezentačních akcí přišel kvůli zranění. Třeba o zlatou Prahu před rokem a půl. „Někdo má víc štěstí, já tolik ne, ale určitě si nestěžuju,“ říká někdejší slávista, který jedenáct let hrával za San Jose a teď má před sebou druhou kompletní sezonu ve městě hazardu.
V obsáhlém rozhovoru vzpomíná i na svoje začátky, kdy NHL uchvátil čtyřmi góly, a přiznává, že ho překvapuje aktuální osud někdejší trenérské ikony Vladimíra Růžičky. Rozebírá rovněž to, jak se brání hvězdy v čele s McDavidem.
Už máte někde vzadu v hlavě únorovou olympiádu?
„V NHL je spousta kluků, kteří si na ní ještě nezahráli. Naposledy mohli být v Soči, což bylo v roce 2014, v tu dobu navíc někteří v zámoří ani nebyli. Já jsem o ni přišel kvůli zranění, takže určitě o start v Miláně budu bojovat! Nejen já, ale i další hokejisté z různých zemí. Zvlášť pro moji generaci je to obrovské lákadlo.“
Program celé sezony bude hodně zhuštěný, musel jste kvůli tomu poupravit přípravu?
„To zase ne. Chystal jsem se stejně jako předtím, i když se pochopitelně snažím pár věcí vždycky poupravit. Olympiáda je kratší turnaj, není to třicet utkání navíc, takže nemá cenu něco radikálně měnit. I během sezony je třeba se udržovat v kondici.“
Už je to mezi hráči velké téma?
„Jasně, že občas na to padne řeč. Měli jsme během léta sraz i s trenérem Radimem Rulíkem. Navíc jsem se připravoval s Nečim (Martinem Nečasem), který už byl mezi šesti nominovanými, takže jsme se o tom bavili. O Soči jsem přišel, o to víc je mě pro mě lákadlo Milán. Udělám pro to maximum.“
Jak jste přijal, že jste se nevešel do vybrané šestice? Vzal jste vysvětlení od kouče a důvod, že jste kvůli zranění nemohl startovat na posledních dvou šampionátech?
„Každý sportovec má rád výzvy a chce být vždycky už mezi těmi prvními. Takže v tom nejsem výjimkou, ale