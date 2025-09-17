Rána pro Noska: vítěz Stanley Cupu vynechá začátek sezony. Chybět bude několik měsíců
Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže nespecifikované potíže ve spodní části těla. Generální manažer Panthers Bill Zito to uvedl dnes během setkání s médii, citoval ho deník Miami Herald.
Nosek byl během minulého týdne spatřen o berlích, příčina jeho problémů však není oficiálně známa. „Kvůli zranění ve spodní části těla bude chybět několik měsíců. Jde o dlouhodobou záležitost a vše si budeme teprve postupně vyhodnocovat. Teprve až budeme vědět více, bude možné s o něco větší jistotou určit, kdy by se mohl vrátit na led. Jisté ale je, že půjde o měsíce,“ uvedl Zito.
Zkušený třiatřicetiletý útočník podepsal po zisku Stanleyova pohár v létě s vedením Panthers nový roční kontrakt za 775 tisíc dolarů, což je ligové minimum.
Pardubický rodák Nosek nastupoval v NHL za Detroit, Vegas, Boston a New Jersey, na Floridu přišel loni. V základní části odehrál 59 zápasů s bilancí 1+8, v play off pomohl k obhajobě triumfu třemi přihrávkami v 16 startech, kouč Paul Maurice ho přesto označil za jednoho z hlavních strůjců triumfu.
Celkově má Nosek v elitní zámořské lize na kontě 493 zápasů a 116 bodů (45+71). V bojích o Stanleyův pohár nastoupil v 68 zápasech a připsal si šest branek a 11 asistencí. Finále hrál i v roce 2018 v dresu Vegas.
Vedle svých klubových povinností v nejlepší hokejové lize světa by měl Nosek patřit mezi adepty reprezentačního výběru pro únorový olympijský turnaj v Miláně. Pod pět kruhů se hráči z NHL vrátí poprvé od turnaje v Soči 2014. Do základní české šestky kouč Radim Rulík již v polovině června nominoval brankáře Lukáše Dostála, obránce Radko Gudase a útočníky Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.
Vedle Noska bude dlouhodobě na marodce klubu ze Sunrise také jeden z hlavních ofenzivních tahounů Matthew Tkachuk. Podle Zitova prvotního odhadu by měli Panthers postrádat jednu z největších hvězd soutěže do prosince.