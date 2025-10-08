NHL je zpět! Dvougólový Nečas první hvězdou utkání, šampioni z Floridy začali vítězně
Útočník Martin Nečas se dvěma góly podílel na výhře hokejistů Colorada 4:1 na ledě Los Angeles na úvod nové sezony NHL a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Obhájce Stanley Cupu Florida zvítězila 3:2 nad Chicagem. Pittsburgh porazil New York Rangers 3:0.
První český bod v sezoně zaznamenal Nečas v úvodu druhé třetiny. Těsně se vyhnul ofsajdovému postavení a z levého křídla si sjel do pravého kruhu, kde ho přesně našel Nathan MacKinnon. Český útočník přesnou ranou do horního rohu branky otevřel skóre zápasu.
Druhý gól Nečas přidal v polovině třetí třetiny, kdy už po pěti vteřinách využil početní výhodu. Po vyhraném buly mu Cale Makar posunul puk do pravého kruhu, český hráč našel skulinu nad vyrážečkou Darcyho Kuempera a zvýšil na 4:0. Jedinou branku domácích dal pět minut před koncem Kevin Fiala.
„První třetina z naší strany nebyla ideální, pak jsme se ale rozjeli,“ řekl Nečas, jenž má za sebou první předsezonní kemp v Coloradu. „Dost mi to pomohlo. Měl jsem čas na to, abych v klubu všechny poznal a teď se o to víc těším na sezonu,“ uvedl český hráč, který přišel v lednu z Caroliny.
MacKinnon se díky asistenci u Nečasovy první branky vyrovnal Joeu Sakicovi v čele historického bodování klubu. Ve druhé třetině se kanadský útočník podílel na gólu Artturiho Lehkonena a s 1017 body Sakica předstihl.
Šampioni začali vítězně
Florida v červnovém finále podruhé za sebou zdolala Edmonton a vítězně vstoupila také do nového ročníku NHL. O vítězství 3:2 nad Chicagem rozhodl ve třetí třetině Jesper Boqvist.
„Chtěli jsme dva body a máme je. Hned na začátku sezony jsme všem ukázali, jaký je náš cíl. Teď v tom musíme pokračovat,“ řekl Boqvist, který na Floridě odstartoval svou druhou sezonu.
Panthers před zápasem vyvěsili pod strop Amerant Bank Areny plachtu připomínající druhý ligový triumf v klubové historii. „Užili jsme si to, ale už jsme připraveni otočit stránku. Je zvláštní sledovat, jak pod strop stoupá něco, co tam zůstane navždy. Bylo to emotivní, ale dokázali jsme ty emoce přenést do zápasu a sezonu jsme začali opravdu dobře,“ uvedl Brad Marchand, jenž se po březnovém příchodu z Bostonu zařadil mezi tahouny Panthers.
Náladu v táboře šampionů nezkazily ani dvě inkasované branky, o které se postarala druhá útočná formace Blackhawks. Teuvo Teräväinen a Frank Nazar zápas zakončili s bilancí 1+1, Tyler Bertuzzi si připsal dvě asistence.
„Každý tým má výkyvy, jednou je dole a jednou nahoře. Je to přirozené, ale je potřeba, abychom v těch horších fázích zbytečně moc nepropadávali. Nemůžeme soupeře pouštět do jednoduchých šancí, oni se do nich dokážou dostat i bez naší pomoci,“ řekl kouč Jeff Blashill po debutu na lavičce Chicaga.
Penguins vezou výhru z New Yorku
Pittsburgh v Madison Square Garden poslal na konci první třetiny do vedení Justin Brazeau, na další gól ale fanoušci čekali téměř 40 minut. V čase 57:48 se trefil opět Brazeau, jenž využil soupeřova risku bez brankáře. O 20 sekund později pečetil výhru Penguins do prázdné branky Blake Lizotte.
Čistým kontem se při premiéře v brance Penguins blýskl Lotyš Arturs Šilovs. Čtyřiadvacetiletý gólman, který dosud odchytal v základní části NHL jen 19 zápasů za Vancouver, kryl 25 střel a byl vyhlášen první hvězdou utkání.