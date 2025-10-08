Největší otazníky sezony NHL: změna pořádků ve finále, průlom Čechů či noví trenéři
Dva roky po sobě se NHL odehrála se stejným koncem. Hokejisté Floridy zvedali nad hlavy Stanley Cup, zatímco se na jejich vítězné opojení museli hořce dívat Edmonton Oilers. Bude ale dynastie Panthers pokračovat? Vyšvihne se někdo z českých hráčů? Který tým povyskočí a koho naopak čeká pád dolů? Deník Sport a web iSport se pokouší odpovědět na největší otazníky startujícího ročníku.
Jak si povedou finalisté předchozích let?
V posledních dvou sezonách se z toho stalo pravidlo. Ve finále se potkají Edmonton s Floridou a s pohárem po ledě budou juchat Panthers. Změní se na zavedených pořádcích něco letos? Oilers přes léto dál nevylepšili situaci v brankovišti, hvězdný Connor McDavid dal krátkodobou smlouvou najevo, že klubu dává poslední šance na pohár. Tým z východu kontinentu udržel vítězné jádro, ale dojíždí na zdravotní neduhy. Bez kapitána Aleksandera Barkova a tahouna Matthewa Tkachuka bude o poznání slabší. Finále bude mít po dvou letech jiné obsazení.
276
Tolik zápasů odehrál v posledních třech sezonách Aleksander Barkov za Floridu.
Kdo z Čechů může zažít průlom?
Před startem sezony NHL udrželo místo v hlavních týmech 21 Čechů, vedle prověřených jmen jako David Pastrňák a Martin Nečas budou bojovat o prostor další. David Tomášek může v Edmontonu od úvodu dostat čas na přesilovce, o stálé místo v týmu bude konečně usilovat i David Jiříček. Další zajímavé tváře číhají na farmě. Matěj Blümel má šanci prorazit v Bostonu, o pozornost si bude říkat i Radim Mrtka. Hned po draftu zaujal a mezi borci z NHL se neztratil. I proto se už nevrací do juniorky.
7
Tolik českých brankářů bylo před startem NHL na soupiskách týmů.
Které týmy vyskočí?
Potvrzují herní i bodový posun, v nadcházející sezoně můžou vyletět zase výš. Montreal se naposledy vyšvihl ze 76 na 91 bodů a po třech absencích si zahrál play off. Parta okolo Nicka Suzukiho a Cola Caufielda bude zase zkušenější a může udělat další krok. Totéž platí o talentovaných Ducks na západě. Už letos poskočili mezisezonně o 21 bodů, dalším krokem by měly být vyřazovací boje. Kapitán Radko Gudas se postará, aby mladíci neudělali ve vývoji krok vzad.
7
Tolikrát v řadě chyběl Anaheim v play off. Letos má šanci na změnu.
Které týmy čeká pokles?
Pro mnohé šlo o jedno z největších překvapení uplynulé sezony. Washington se chystal na stíhání střeleckého rekordu Wayna Gretzkyho v podání Alexandra Ovečkina a při té příležitosti ovládl Východní konferenci. Navázat na 111bodový zisk bude extrémně těžké, ve vzduchu navíc visí možná poslední sezona ruského kanonýra za mořem. Loučení bude tématem i v Los Angeles. Kapitán Anže Kopitar oznámil poslední ročník, což může zamávat s celým týmem. Podivně se navíc jeví vysoké smlouvy pro Coreyho Perryho a Codyho Ceciho.
4,5
Tolik milionů dolarů ročně si v průměru vydělá v LA obránce Cody Ceci ještě 4 sezony.
Kdo může být tajný favorit?
V posledních sezonách procházejí základní částí s velkou lehkostí, v play off ale Winnipeg pokaždé končí nejpozději ve druhém kole. Přesto má stále tým, který může pomýšlet na dlouhou cestu vyřazovacími boji. Gólman Connor Hellebuyck je o další rok zkušenější, navrátilec Jonathan Toews ví, jak se vyhrává, a pomůžou i nově příchozí Tanner Pearson s Gustavem Nyquistem. Na východě může po návratu do play off prorazit dál Ottawa. Lídři týmu dál dozrávají a můžou udělat výraznější výkonnostní skok dopředu.
116
Tolik bodů posbíral Winnipeg v minulé základní části, nikdo neměl víc.
Co přinesou klubům noví trenéři?
Hned devět týmů ztratilo mezi sezonami trpělivost s dosavadními trenéry a sáhlo ke změně. V Dallasu dostal po vyjádřeních proti brankáři Jaku Oettingerovi padáka Peter DeBoer, ambiciózní tým nově povede Glen Gulutzan. Po letech v Pittsburghu se k Rangers přestěhoval Mike Sullivan a nové šéfy na lavičce budou mít i Češi. Pozvednout upadající Boston s Davidem Pastrňákem se pokusí Němec Marco Sturm, správnou volbou k dalšímu progresu Anaheimu zase může být navrátilec Joel Quenneville.
9
Tolik týmů NHL sáhlo přes léto k trenérské výměně.