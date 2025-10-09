Tragédie na fotbale ve Frýdku-Místku: Smrt fanouška
Fotbalový klub v podhůří Beskyd je po středečním duelu silně otřesen. Tým z Frýdku-Místku se nejprve musel vzpamatovat z kolapsu vlastního hráče Jakuba Massaniece, ale tím děsivé chvíle neskončily. Před koncem utkání s Polankou se udělalo zle jednomu z přítomných diváků, kterého se bohužel nepodařilo zachránit.
O smutné události informoval třetiligový klub z Frýdku-Místku ve svém vyjádření ve středu večer. „Dnešní utkání bohužel přineslo i několik mimo sportovních smutných událostí. Nejprve v první půli přímo na hřišti zkolaboval Jakub Massaniec. Podle posledních zpráv je Kuba mimo ohrožení života,“ stojí v úvodu. „Před koncem utkání zkolaboval i jeden z fanoušků. Přes enormní úsilí přítomného lékaře a zdravotníků záchranné služby se bohužel tohoto diváka nepodařilo oživit,“ oznámil zdrceně klub, který nad situací vyjádřil lítost a blízkým zesnulého fanouška kondoloval upřímnou soustrast.
Na tragické dění reagoval i klub z Polanky, který si ze zápasu sice odvážel výhru 2:0, ale ve světle smutných událostí si ji mohl jen těžko vychutnat. „Po dnešním utkání, ze kterého jsme měli velkou radost, přichází i smutné chvíle, které dávají sport stranou. Kubu Massaniecovi přejeme brzké uzdravení a návrat na hřiště. Zároveň vyjadřujeme upřímnou soustrast všem ve Frýdku-Místku a rodině fanouška, který nás dnes bohužel navždy opustil,“ okomentoval klub z Ostravy.
Zesnulý muž byl podle všeho oddaným fanouškem. „Umřel skvělý pán, který měl pravé lipinské srdce a nevynechal žádný domácí zápas. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal jeden z komentujících.