Basket řeší skandál, trenér byl opilý. Trest ale dostal otec zpěváka Miraie

Kouč Chomutova Daniel Hušek se údajně v hale nechtěl přezout z pohorek. Po několika zamítavých výzvách k výměně obuvi proto domácí pořadatel přivolal městskou policii. Posléze se ukázalo, že trenérovo chování ovlivňuje alkohol, strážníci mu naměřili hodnotu 0,91 promile v krvi.

Následně Zdeněk Navrátil, otec známého frontmana skupiny Mirai a šéf klubu Basketpoint Frýdek-Místek, odmítl poskytnout halu k dohrání zápasu.

Sportovně technická komise ČBF nicméně zaujala nečekané stanovisko. Potrestala totiž domácí tým kontumací 0:20 ve prospěch Chomutova a Frýdku-Místku navrch udělila tisícovou pokutu. Jak je to možné?

„STK ČBF dospěla k závěru, že hlavním pořadatelem nebyla splněna povinnost, aby pořádající klub učinil všechna potřebná opatření k tomu, aby se v utkání mohlo pokračovat,“ stojí v dokumentu Sportovně technické komise České basketbalové federace.

Alkoholové opojení v žilách hostujícího kouče přitom komise nerozporuje. „Po ukončení utkání byla přivolána městská policie Frýdku-Místku pro podezření pořadatele, že je hostující trenér pod vlivem alkoholu. Výsledek dechové zkoušky trenéra hostujícího družstva Daniela Huška v čase 12:10 byl pozitivní s naměřenou hodnotou 0,91%“

Zápas se konal 12. ledna, komise vydala štempl na toto rozhodnutí 27. ledna. Následně běží patnáctidenní lhůta pro odvolání.

Ve Frýdku-Místku z verdiktu radost neměli. „Nehodlám se smířit s rozhodnutím, které ustavilo precedens, podle kterého si u nás a zřejmě kdekoliv jinde každý trenér může dělat, co se mu zlíbí. Může se pohybovat a řídit zápas mládeže v silně podnapilém stavu a může devastovat majetek našeho klubu,“ reagoval předseda Navrátil.

S celou kauzou se ovšem nesmiřují ani v Chomutově. Majitel Levhartů Petr Drobný kontroval: „Trenér má problém s nohama, nemůže chodit bez vložek v botě, nechtěl koučovat bos. Problém měl hlavní pořadatel řešit před zápasem, ne že mu vběhne dvakrát na lavičku v průběhu první čtvrtiny a cpe mu přezůvky pod nos, když řeší v oddechovém čase taktiku. Nebo na něj měli apelovat přes rozhodčího. Jenže pan Navrátil pak tvrdil, že ukončuje pronájem haly a nechce zápas dohrát. Začal strkat do pana Huška, což by se dalo brát jako napadení, ale já to tak klasifikovat nebudu. Prostě se utkání mělo dokončit, kluci za to nemohli.“

Inu, v českém basketbalu není nuda. Stačí připomenout i pozoruhodné chvilky ze seniorské KNBL a třeba drtivou kritiků trenéra Slavie Lubomíra Růžičky, jenž nedávno rozporoval pravidlo zakazující hodnotit výkony sudích či loňskou kauzu ústeckého bosse Tomáše Hrubého. Ten si vzal na paškál výroky sudích na síti X při změně času, což znamenalo, že neuplynulo povinných 24 hodin po utkání, kdy se účastníci zápasu nesmí vyjadřovat k rozhodčím, a dostal pokutu.