Sestava na Chorvatsko: Máme jasno, řekl kouč Hašek. Najde se místo pro Vydru?
Prohrát v Chorvatsku není ostuda. Dostat v Osijeku ranec 1:5 po špatném výkonu plném chyb je ale úplně jiná věc. Česká fotbalová reprezentace chce ve čtvrteční kvalifikační odvetě proti favoritovi skupiny jednoznačně vyhrát. Ivan Hašek se svými kolegy oproti červnovému duelu nachystá změny v sestavě. Co trenéři plánují a jak může jedenáctka národního týmu večer v Edenu vypadat?
V Osijeku vyběhli Češi v rozestavení 3-4-3. Hlavně na straně, kde marně naháněli výtečného Gvardiola především Černý s Coufalem, soupeře nestíhali. Nikdo už nechce opakovat výbuch 1:5, trenéři plánují změnit složení i výkon týmu.
Před čtvrteční odvetou si hráči na trénincích osvěžili systém s trojkou vzadu, který trenéři neúspěšně vyzkoušeli v červnu. Tentokrát se nejspíš vrátí k Haškově osvědčenému 4-2-3-1.
„Uvažovali jsme i o jiném rozestavení, uvidíte zítra na hřišti, jak se bude zápas vyvíjet,“ zmínil Hašek den před výkopem. „Měli jsme připravené určité varianty, na tréninku jsme si ještě něco vyzkoušeli. Po tom dnešním (předzápasovém) z toho vyplyne to, co jsme měli v hlavě. Když budou všichni zdraví, máme jasno,“ dodal kouč českého národního týmu.
V brance je pozice jasná – z nominace vypadl zraněný Jindřich Staněk, který výborně zachytal v Černé Hoře. Místo něj se mezi tyče takřka jistě vrátí gólman PSV Matěj Kovář. Do čtyřčlenné obrany se na pravý kraj nejspíš po karetním trestu zasune Vladimír Coufal, který se velmi dobře chytil v bundesligovém Hoffenheimu. Tím spíš, že není k dispozici zraněný David Douděra.
Článek pokračuje pod infografikou.
Vedle Coufala pravděpodobně nastoupí na pravém stoperu jeho kolega Robin Hranáč. Trenéři mohli přemýšlet nad Martinem Vitíkem, pro explzeňského zadáka ovšem může rozhodnout zažitá klubová spolupráce z Německa.
Levý stoper je jasný – Ladislav Krejčí patří k jasným lídrům týmu, výborně si počíná i na startu angažmá v Premier League, kde se zabydlel v sestavě Wolverhamptonu. K němu na levý kraj pasuje sparťanský kliďas a stálice Jaroslav Zelený.
Defenzivní středová dvojka půjde pravděpodobně ve složení Tomáš Souček a Lukáš Červ, byť ani jeden není v optimálním rozpoložení – Souček se vrací do hry po třízápasovém trestu, Červ se veze se špatnými výkony i výsledky Plzně.
Na hrotu bude i vzhledem k Schickově zranění operovat Tomáš Chorý, zbývají tři ofenzivní pozice pod ním. Hašek se nejspíš spolehne na atletické, bojovné a zároveň technické typy – Vasila Kušeje, Lukáše Provoda a Pavla Šulce. Trenérům se zřejmě do základu naopak nevejde navrátilec Matěj Vydra, který bude nachystaný na dostřídání. Zastane víceméně jakoukoliv ofenzivní pozici.
Předpokládaná sestava
Kovář
Coufal Hranáč Krejčí Zelený
Souček Červ
Kušej Šulc Provod
Chorý