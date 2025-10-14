Valašskem otřásla tragédie: Zahynul fotbalista Chromčák (†22)
Když v sobotu musel fotbalový tým Velkých Karlovic skousnout hořkou porážku na hřišti Morkovic, netušil ještě, že v neděli se bude muset tým popasovat s mnohem horší zprávou. Za tragických okolností přišel o univerzála Pavla Chromčáka.
„Pavel byl členem béčka, ale v poslední době dostával čím dál více prostoru i v prvním týmu. Přestože nastupoval do utkání z pozice náhradníka, mužstvu pomáhal. Zpráva o jeho úmrtí nás všechny obrovsky zasáhla. Je to velká rána,“ řekl pro Denik.cz funkcionář Velkých Karlovic Jaroslav Valián.
S Hrozenkovem mají Velké Karlovice sdružené mužstvo. Když se v menším městečku objeví talentovaný hráč, je zapsán na soupisku větších Karlovic. Pavel Chromčák letos nastoupil k pěti zápasům, v kterých odehrál celkem 75 minut. Naposledy byl vyloučen v utkání s Hrachovcem a proti Morkovicím si odpykával disciplinární trest. Své spoluhráče ale povzbuzoval z tribuny.
„Pavel sice nemohl kvůli disciplinárnímu trestu hrát, ale i tak s námi jel a fandil nám,“ potvrdil trenér Velkých Karlovic Jiří Gajdoš. „Byl to absolutně bezkonfliktní člověk, který každému vyhověl. Na svůj věk byl až nepřirozeně slušný a inteligentní,“ dodal smutně Valián o Pavlovi, který zemřel za tragických okolností při autonehodě v neděli ráno.
„Dvaadvacetiletý řidič vozidla Peugeot při jízdě od Vsetína v obci Hovězí narazil do zaparkovaného nákladního vozidla. Utrpěl velmi závažné zranění, s nímž ho záchranáři letecky transportovali do nemocnice. Přes veškerou péči zdravotníků mladý muž dopoledne podlehl svému zranění,“ sdělila policejní tisková mluvčí Monika Kozumplíková.
„Byl to pro mě šok, obrovská rána. Nemohl jsem tomu vůbec uvěřit,“ pravil pro web zdrceně Gajdoš. „Pavel byl sice kmenový hráč béčka, ale byl velice šikovný, takže jsme si ho vytáhli do áčka. Předtím měl nějaké zdravotní problémy, ale teď s námi chodil pravidelně. Byl to levák. Díky své univerzálnosti mohl hrát v záloze, v útoku, ale i na kraji obrany,“ popisoval trenér.
Utkání Nového Hrozenkova proti Zubří bylo v neděli odloženo. Rozhodnutí padlo po dohodě obou klubů. Nálada na fotbal nebyla. Velké Karlovice chystají pietní akci při domácím zápase proti Štítné nad Vláří. Budou se chtít důstojně rozloučit se svým talentem, kterému předčasně vyhasl život během autonehody.