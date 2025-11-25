Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?
Zraky českých fanoušků se nebudou upírat jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde nás čeká silné zastoupení. První závod začíná 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, která by měla být po předchozí sezoně ovlivněné zraněním opět ve formě. O cenné kovy se budou chtít poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku.
|BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|8. - 21. února 2026
|KDE?
|Anterselva
|ČESKÁ ÚČAST
|Michal Krčmář, Markéta Davidová, Vítězslav Hornig
Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě
Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze světového poháru, kdy italský závod je tradiční baštou biatlonu.
|Datum a čas
|Disciplína
|Výsledek
|8. února (sobota), 14:05
|Smíšená štafeta
|10. února (pondělí), 13:30
|Mužský individuální závod - 20 km
|11. února (úterý), 14:15
|Ženský individuální závod - 15 km
|13. února (čtvrtek), 14:00
|Mužský sprint - 10 km
|14. února (pátek), 14:00
|Ženský sprint - 7,5 km
|15. února (sobota), 11:15
|Stíhací závody - muži
|15. února (sobota), 14:45
|Stíhací závody - ženy
|17. února (pondělí), 14:30
|Mužská štafeta - 4 x 7,5 km
|18. února (úterý), 14:45
|Ženská štafeta - 4 x 6 km
|20. února (čtvrtek), 14:15
|Muži - hromadný start - 15 km
|21. února (pátek), 14:15
|Ženy - hromadný start - 12,5 km
Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?
Zatím ještě není známo, kdo se zúčastní biatlonu na zimních olympijských hrách. Dá se očekávat, že se na ZOH objeví to nejlepší, co je k dispozici. Po zranění se bude chtít do nejlepší formy dostat Markéta Davidová, svojí místo bude mít Michal Krčmář a Vítězslav Hornig, kteří budou mít ambice zabojovat o medaile.
České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách
Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2018 (Pchjončchang)
|2. místo - Michal Krčmář
|sprint na 10 km
|2018 (Pchjončchang)
|3. místo - Veronika Vítková
|sprint na 7,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Ondřej Moravec
|stíhací závod na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová
|závod s hromadným startem na 12,5 km
|2014 (Soči)
|2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec
|smíšená štafeta
|2014 (Soči)
|3. místo - Jaroslav Soukup
|sprint na 10 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Ondřej Moravec
|závod s hromadným startem na 15 km
|2014 (Soči)
|3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíková
|štafeta žen na 4x6 km
Program biatlonu v sezoně 2025/2026
|Datum
|Destinace
|Závody
|29. 11. - 7. 12. 2025
|SP Östersund
|štafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
|12. - 14. 12. 2025
|SP Hochfilzen
|sprint, stíhací závod, štafeta
|18. - 21. 12. 2025
|SP Annecy-Le Grand Bornand
|sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
|8. - 11. 1. 2026
|SP Oberhof
|sprint, smíšená štafeta, stíhací závod
|14. - 18. 1. 2026
|SP Ruhpolding
|sprint, štafeta, stíhací závod
|22. - 25. 1. 2026
|SP Nové Město na Moravě
|krátké individuály, mix štafety, hromadné starty
|5. - 19. 2. 2022
|Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
|5. - 8. 3. 2026
|SP Kontiolahti
|vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
|12. - 15. 3. 2026
|SP Otepää
|sprinty, stíhačky, mix štafety
|19. - 22. 3. 2026
|SP Oslo
|sprinty, stíhačky, hromadné starty