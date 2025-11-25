Předplatné

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

ZOH 2026 Milano Cortina
Zraky českých fanoušků se nebudou upírat jen na hokej či lyžování, ale také na biatlon, kde nás čeká silné zastoupení. První závod začíná 8. a poslední 21. února. Největší očekávání směřují k Markétě Davidové, která by měla být po předchozí sezoně ovlivněné zraněním opět ve formě. O cenné kovy se budou chtít poprat i Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Kompletní program biatlonu na zimních olympijských hrách a informace o našich reprezentantech naleznete v tomto článku.

BIATLON NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?8. - 21. února 2026
KDE?Anterselva
ČESKÁ ÚČASTMichal Krčmář, Markéta Davidová, Vítězslav Hornig

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě

Biatlonisté okruh v Anterselvě velmi dobře znají ze světového poháru, kdy italský závod je tradiční baštou biatlonu.

Datum a časDisciplínaVýsledek
8. února (sobota), 14:05Smíšená štafeta 
10. února (pondělí), 13:30Mužský individuální závod - 20 km 
11. února (úterý), 14:15Ženský individuální závod - 15 km 
13. února (čtvrtek), 14:00Mužský sprint - 10 km 
14. února (pátek), 14:00Ženský sprint - 7,5 km 
15. února (sobota), 11:15Stíhací závody - muži 
15. února (sobota), 14:45Stíhací závody - ženy 
17. února (pondělí), 14:30Mužská štafeta - 4 x 7,5 km 
18. února (úterý), 14:45Ženská štafeta - 4 x 6 km 
20. února (čtvrtek), 14:15Muži - hromadný start - 15 km 
21. února (pátek), 14:15Ženy - hromadný start - 12,5 km 

Kdo z českých biatlonistů se představí na ZOH 2026?

Zatím ještě není známo, kdo se zúčastní biatlonu na zimních olympijských hrách. Dá se očekávat, že se na ZOH objeví to nejlepší, co je k dispozici. Po zranění se bude chtít do nejlepší formy dostat Markéta Davidová, svojí místo bude mít Michal Krčmář a Vítězslav Hornig, kteří budou mít ambice zabojovat o medaile.

České biatlonové úspěchy na zimních olympijských hrách

Biatlon patří v České republice mezi oblíbené sporty a Češi dlouhodobě patří mezi špičku tohoto sportu. Poslední dobou je však patrný ústup z bývalých pozic.

RočníkUmístěníDisciplína
2018 (Pchjončchang)2. místo - Michal Krčmářsprint na 10 km
2018 (Pchjončchang)3. místo - Veronika Vítkovásprint na 7,5 km
2014 (Soči)2. místo - Ondřej Moravecstíhací závod na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalovázávod s hromadným startem na 12,5 km
2014 (Soči)2. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravecsmíšená štafeta
2014 (Soči)3. místo - Jaroslav Soukupsprint na 10 km
2014 (Soči)3. místo - Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 km
2014 (Soči)3. místo - Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jitka Landová, Eva Puskarčíkováštafeta žen na 4x6 km

 

Program biatlonu v sezoně 2025/2026

DatumDestinaceZávody
29. 11. - 7. 12. 2025SP Östersundštafety, mix štafety, vytrvalostní, sprinty, stíhačky
12. - 14. 12. 2025SP Hochfilzensprint, stíhací závod, štafeta
18. - 21. 12. 2025SP Annecy-Le Grand Bornandsprint, stíhací závod, závod s hromadným startem
8. - 11. 1. 2026SP Oberhofsprint, smíšená štafeta, stíhací závod
14. - 18. 1. 2026SP Ruhpoldingsprint, štafeta, stíhací závod
22. - 25. 1. 2026SP Nové Město na Moravěkrátké individuály, mix štafety, hromadné starty
5. - 19. 2. 2022Zimní olympijské hry 2026 Anterselva
5. - 8. 3. 2026SP Kontiolahtivytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
12. - 15. 3. 2026SP Otepääsprinty, stíhačky, mix štafety
19. - 22. 3. 2026SP Oslosprinty, stíhačky, hromadné starty

