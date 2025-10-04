Největší rivalita ligové historie: Priske vs. Trpišovský, dva zcela jiné světy. V čem?
Byť mají na českých trávnících vyrovnanou vzájemnou zápasovou bilanci, na to nejpodstatnější vede Brian Priske: během dvou let ve Spartě získal dva tituly. Slávistický bůh Jindřich Trpišovský byl pokaždé až druhý. Po sezoně oddychu se obdivovaná trenérská esa znovu střetávají. A rivalita ožívá. Mezi dvěma kouči v tuzemsku nikdy nebyla větší. V neděli se v derby srazí podesáté v kariéře. V ruce budou mít těžké zbraně, každý však zcela jiné. „Heavy metal proti symfonickému orchestru,“ popisuje rozdílnost filozofií expert Sportu Petr Ruman.
Až vyjde před zápasem na trávník a pažemi bude zběsile pumpovat směrem k tribunám epet Areny, fanoušci ve sparťanských barvách budou šílet, možná i ječet, nadšením. Brian Priske umí manipulovat davem, získat si přízeň publika zvládá hravě. Dělá to přirozeně, v jeho řeči těla není nic strojeného.
Když se vrátil po roce do Sparty, na první přípravný zápas s Mladou Boleslaví přišlo skoro dva tisíce lidí. Značná část jen kvůli němu. „Ihned poté, co byl Spartou oznámen, bylo cítit, že fanoušci Briana vítají s otevřenou náručí,“ říkal Lukáš Sadílek.
Osmačtyřicetiletý Dán okamžitě pochopil, o co jde. Priske všechny fanoušky namáčklé na zábradlí obešel, od některých si vzal mobilní telefon, vyfotil selfie, dalším se podepsal, nebo jen zdvořile odpověděl. Tohle je celý on.
Vedle toho, že je výtečný trenér, umí být lidský, přívětivý, prostě empatický. V kabině vloží neskonalou sílu osobnosti do dramatických motivačních proslovů, má dar okamžitě změnit náladu vlastní party, dostat ji do varu, do válečnického módu a také vyjádřit emoce slovy v pozápasovém kolečku na hřišti, která vždycky sedí – v Česku se říká – jako prdel na hrnec.
To samé platí pro Jindřicha Trpišovského, devětačtyřicetiletého trenéra s nejvíce ligovými výhrami nejen v české, ale i československé historii. Také on je mimořádným oblíbencem slávistického lidu.
Jak by ne, se čtyřmi tituly za sedm let jím prostě musíte být. Po vítězství, na vyzvání kotle,