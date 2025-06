Musí přijít i obměna kádru

„S odstupem času mi to dává smysl, otázka je, zda na ně nezbyl. (směje se) Sparta už před koncem sezony věděla, že i když Lars Friis s týmem vyhraje pohár, stejně skončí. Bylo dostatek prostoru, aby to třeba s Brianem měli dohodnuté dřív. Jenže prodleva a hledání trenéra trvalo déle. Hájení mít moc nebude, Sparta to potřebuje hned nastartovat. Musí přijít výsledky, jinak jednoznačně poroste tlak na sportovní vedení. Pro něj je výhoda, že kádr zná, může s tím dobře pracovat, může to být výhoda i pro hráče co pod ním hráli. Musí také přijít obměna kádru. Třeba se Spartě divím, proč nekoupí Šulce. Pokud nechce do Slavie, proč by nemohl zamířit do Sparty, už dva roky tam měl být. Pokud na Spartě chtějí, aby se to rychle zvedlo, asi bych udělal Kadeřábka. Je to hráč z bundesligy, vidím ho jako Čecha, který je lepší než cizinci, kteří už v klubu jsou.“