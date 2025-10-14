Tajemství irského šampiona Donoghuea z Velké pardubické: Smrti koukal do oka

Po třiceti letech si pro triumf na Velké pardubické doběhla zahraniční skvadra. Kdo je vlastně irský žokej Keith Donoghue (35), jenž vládl v sedle krajana Stumptowna?
Boj o život
Vyšel mu riskantní skok na Taxisu, ustál i velké tahanice a v závěru vypálil za senzací! „Nemám slov, jsem moc šťastný!“ povídal Donoghue po životním úspěchu. Cení si ho o to víc, neboť stačilo málo a měl minimálně po kariéře.
To se psal prosinec 2018 a nezkušený Keith se na podniku v Limericku – tři dny po Vánocích – zle vysekal. Jeho kůň totiž před překážkou nečekaně zbrzdil a navíc sebou trhl dozadu, takže padajícího žokeje trefil hlavou přímo do obličeje a pak ještě půltunový kolos došlápl jen kousek vedle Irova bezvládného těla.
„Musel jsem do dvou různých špitálů,“ vzpomínal Donoghue, jenž z hrůzy vyvázl se zlomeným nosem a frakturou očnice. Za měsíc se dal do kupy a teď po »Velké« říká: „Tohle vítězství pro mě znamená všechno!“
Mekáč a sedm kilo za den
Na žokeje je Donoghue obr, vždyť měří 183 cm! Výška se ale snoubí s váhou a s tou má Keith pořádné trable. Jak přiznává, miluje mekáč a za den dokázal přibrat sedm kilo. Hubnutí na požadovaných 70 kg mu nešlo, mučil se a chtěl se závoděním seknout. „Měl jsem deprese, ale našel jsem si terapeutku. Teď jím víc, zato rozumně,“ tvrdí.
Ve stáji šílence
Ještě během covidu patřil Donoghue do stáje kouče Gordona Elliotta (47), který si tehdy utrhl hanbu před celým světem. Vysmátý se totiž fotil na mrtvém koni! A tak mu za trest všechny další sebrali. „Jeho šílené chování nás citelně zasáhlo. Ještě jsem neviděl, aby tolik chlapů plakalo,“ líčil šokovaný Keith.
Neztrácej čas s holkou
Nejvíce ze všech prý miluje vlastní maminku. Hned za ní pak Keithovo srdce patří sličné blondýnce Sarah, s níž už několik let chodí. O to víc ale překvapila věta, kterou by prý Donoghue vzkázal svému dvacetiletému já: „Neztrácej čas s holkou a žij si svůj život!“
