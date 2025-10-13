Stoper rudých Uchenna: Rasismus na Karlštejně
To by se císař Karel IV. divil, co kolem jeho majestátního sídla děje ve 21. století! Sparťanský fotbalista Emmanuel Uchenna (21) se vydal na Karlštejn a stal se terčem rasistických urážek. A ty – stejně jako ženy ve slavném muzikálu – na hrad nesmí!
Stoper z Nigérie zveřejnil fotky z podzimní procházky na sociální síti X.com, kde si někteří lidé – zjevně zaseknutí ve středověku – neodpustili hanlivé komentáře na jeho barvu pleti. „Už tam maj zas otroky?“ zeptal se třeba Jan Jirkal.
„Jedná se o netolerovatelné rasistické urážky, které jako klub nemůžeme nechat bez zpětné vazby. Věc jsme předali právníkům a podáme trestní oznámení. Je to krok, který nečiníme poprvé. Je potřeba proti rasismu i v prostředí sociálních sítí aktivně bojovat,“ reagovala prostřednictvím Blesku Sparta.