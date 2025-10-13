Stoper rudých Uchenna: Rasismus na Karlštejně

Autor: mib
Jak Sparta zareagovala na rasistické poznámky na účet svého hráče Uchenny?
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Emmanuel Uchenna v souboji.
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Emmanuel Uchenna v akci proti Aktobe.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Emmanuel Uchenna brání Srdjana Plavšiče.
Sparťanský obránce Emmanuel Uchenna zablokoval zakončení Tomáše Chorého.
Hvězdný obránce ligy Uchenna.
Opora obrany Sparty Uchenna.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Emmanuel Uchenna se na archivní fotce raduje ze své druhé trefy proti Dukle.
Emmanuel Uchenna v dresu Sparty.
Sparťan Emmanuel Uchenna se pokouší utěšit Azize Kayonda po vyloučení.

To by se císař Karel IV. divil, co kolem jeho majestátního sídla děje ve 21. století! Sparťanský fotbalista Emmanuel Uchenna (21) se vydal na Karlštejn a stal se terčem rasistických urážek. A ty – stejně jako ženy ve slavném muzikálu – na hrad nesmí!

Stoper z Nigérie zveřejnil fotky z podzimní procházky na sociální síti X.com, kde si někteří lidé – zjevně zaseknutí ve středověku – neodpustili hanlivé komentáře na jeho barvu pleti. „Už tam maj zas otroky?“ zeptal se třeba Jan Jirkal.

„Jedná se o netolerovatelné rasistické urážky, které jako klub nemůžeme nechat bez zpětné vazby. Věc jsme předali právníkům a podáme trestní oznámení. Je to krok, který nečiníme poprvé. Je potřeba proti rasismu i v prostředí sociálních sítí aktivně bojovat,“ reagovala prostřednictvím Blesku Sparta.

Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.
Obránce Sparty Uchenna si vyšel na Karlštejn.

Témata:  blesksportNigérieHrad KarlštejnXEmmanuel UchennaKarel IV. Lucemburský

Související články



Články odjinud