Drsná dohra Velké pardubické: JIP a zlomená žebra. Sešli se ve špitále

Autor: vba
Velká pardubická letos přinesla také zranění.
Novák dopadl pod kopyta.
Dupli na něj dva koně.
Ležící Liška po srážce na taxisu
Žokej Martin Liška.
Žokej Marcel Novák (uprostřed).
Takhle zmordovaný skončil Bartoš v pardubické nemocnici.
Vysnili si oslavy po triumfu na Velké pardubické. Realita ale pro tři elitní žokeje Josefa Bartoše (44), Martina Lišku (47) a Marcela Nováka st. (49) byla mnohem krušnější. »Večírek« si udělali celí polámaní jen ve špitále!

Bartoš tam zamířil ještě před nedělním hlavním dostihem. Během Poplerova memoriálu totiž za vodním příkopem spadl a pošlapali ho hned dva koně. Výsledek? Tři zlomená žebra! V pardubické nemocnici se na pokoji sešel s Liškou, který přitom musel nejprve strávit noc na jednotce intenzivní péče!

„Nic hrozného, pomačkaná plíce, prasklá lopatka a tři žebra zlomená... S panem Bartošem tady máme párty,“ řehtal se pro Deník Liška, jenž doplatil na srážku na taxisu. Třetím do party pak byl Novák, který se sice frakturám vyhnul, ale schytal pořádnou ránu do hlavy. „Marcel byl mimo. Pobitý a vypnutý. Večer už ale mluvil,“ tlumočil lepší zprávy Liška. Celé trio si teď dá na nějakou dobu od koní pauzu.

