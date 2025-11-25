Problémy s můstky: Harrachovu hrozí, že ztratí rok. Řeší se vlastnické spory
Problémy s přestavbou harrachovských můstků zřejmě rekonstrukci dvou skokanských areálů ve městě významně zdrží. V Krkonoších se v létě několik týdnů pracovalo, ale pak situaci zmrazily vlastnické spory. Dalším problémem je hrozící rozpočtové provizorium, které by mohlo zdržet přidělení potřebných dotací. „Můj pragmatismus by mi velel, že minimálně rok ztratíme,“ říká David Trávníček, prezident lyžařského svazu.
Euforie z letošního jara je pryč. V Harrachově se koncem zimy sešly skokanské legendy na startu projektu Návrat na vrchol, jehož první etapou se měla stát výstavba nového obřího můstku o velikosti 162 metrů na Čertově hoře. Stavba v létě skutečně začala, ale po pár týdnech zamrzla ve sporech, které udělaly z plánovaného comebacku Světového poháru v zimě 2028 utopii.
Krátce po zahájení výstavby byla schválena darovací smlouva, kterou by areál přešel z vlastnictví Národního sportovního centra na město Harrachov. Proti tomu se však postavil Svaz lyžařů, který následně odvolal ředitele centra a zároveň šéfa skokanského úseku Víta Háčka, kterého vyloučil ze svazu.
Zástupci lyžařského svazu a Bucharova spolku uspěli u soudu s žádostí o vydání předběžného opatření zakazujícího převod a následně na Harrachov podali i žalobu. Město pak od smlouvy odstoupilo.
Dluhy až 15 milionů korun
Problémem je, že město Harrachov nedostalo nezbytnou výjimku ministerstva financí, aby nájemní vztah trval minimálně třicet let.
„V okamžiku, kdy není výjimka ministerstva financí, není zajištěno financování,“ uvedl Trávníček. „V okamžiku, kdy byly zahájeny práce, pravděpodobně došlo k porušení takvzaného motivačního účinku, který říká, že pokud zahajujete jakýkoli projekt, předpokladem financování z dotačních prostředků je, že práce musí být zahájeny až po rozhodnutí, které vydává Národní sportovní agentura. NSA neměla ani žádost.“
Trávníček tvrdí, že Národnímu sportovnímu centru vznikly dluhy ve výši 15 milionů korun. Odvolaný ředitel Háček oponuje, že při začátku stavby operoval s prostředky z jiných zdrojů.
„Vůbec to neznamenalo, že by měl Národnímu sportovnímu centru vzniknout dluh a neměl na úhradu,“ řekl Háček. „Část dluhu nepřísluší Národnímu sportovnímu centru, jednalo se o škodu na čerpadle, kterou NSC nezpůsobilo. Za mého působení žádný dluh nebyl.“
Výbor Národního sportovního centra jako nového ředitele vybral zkušeného sportovního funkcionáře Josefa Nechutného. Ten kdysi jako předseda rychlobruslařského svazu podepsal doklad o postoupení jednoho ze svazových klubů KRS Svratka agentuře Sport Invest, kde tehdy Trávníček působil jako předseda představenstva. Bez vědomí představenstva svazu pak spolu podepsali smlouvu o marketingové spolupráci.
„Za mě má zkušenosti se sportovní i dotační problematikou,“ uvedl Trávníček.
Hrozí restart celého projektu
Nechutný bude v pondělí Národní sportovní centrum reprezentovat na schůzce v sídle Národní sportovní agentury, kde se budou řešit nájemní smlouvy pozemků a další postup.
Jisté je, že stavba nového obřího můstku, hybridu mezi dosavadním velkým a mamutím můstkem, se významně zdrží. Podle Trávníčka může Národní sportovní centrum vypovědět smlouvu se stavební firmou do 30. června, pokud v té době nebudou přiděleny dotační prostředky.
„Velmi pravděpodobně budeme v rozpočtovém provizoriu. Aktuálně nevíme, kdy dostaneme prostředky na podporu, fungování svazu. Pokud nemáme tuto jistou, je naivní přemýšlet o tom, že NSA bude v kondici vypsat jakýkoli investiční program, abychom stihli podat žádost do 30.6.“ uvedl Trávníček. „Je možné, že se bude muset projekt rekonstrukce napsat celý znovu a může být nutné, aby žádal nový subjekt.“
Zamrzly i plány na rekonstrukci klíčového areálu středních můstků, kde se připravuje mládež. Podle Trávníčka je v současné době cílem ho zprovoznit aspoň pro nadcházející zimu.
„Plán teď je dostat Národní sportovní centrum jako právnickou osobu do totálního chaosu,“ reaguje Háček, který souhlasí s tím, že se rekonstrukce obou skokanských center výrazně zpozdí. „To tak určitě bude, než se situace vyřeší. Co se týče přestavby můstků, do té doby se nic nestane. Věřím, že to celé dopadne dobře, ale v tuhle chvíli se to tak nejeví.“
10. prosince Háčka čeká slyšení u svazové odvolací komise, která bude posuzovat jeho vyloučení ze svazových struktur. Do té doby dál vede skokanský úsek.