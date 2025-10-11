Velká pardubická 2025 v TV: kde sledovat a kdy se běží hlavní dostih?
Už v neděli se dočkáme největšího dostihu u nás, Velké pardubické. Loňský ročník přinesl velké drama v podobě dvou vítězů. Jak dopadne slavná 135. steeplechase letos? Kde sledovat Velkou pardubickou živě?
Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 v TV?
Přímý přenos Velké pardubické tradičně vysílá Česká televize. Přenos na ČT sport začíná už v 10:30, od 13:30 pak Velkou pardubickou můžete sledovat i na ČT 1.
V kolik hodin se běží Velká pardubická 2025?
Otevření areály proběhne již v 9:00. Samotný program začíná od 10:30 a vyvrcholí v 15:30, kdy se poběží Velká pardubická steeplechase.
Program Velké pardubické 2025
|Čas
|Událost
|9:00
|Otevření areálu
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|11:00
|Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|~13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|~14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|135. Velká pardubická steepelchase
|16:00
|Slavnostní dekorování vítězů
Startovní listina Velké pardubické 2025
Číslo
Kůň
Kurz na vítězství
1
Klarc Kent
22:1
2
Cavalry Master
65:1
3
Chelmsford
4:1
4
Cuwall
27:1
5
Stumptown
3,75:1
6
Ztracenka
15:1
7
Gentleman de Reve
15:1
8
Dumon Roclay
60:1
9
High in the Sky
15:1
10
Zarate
27:1
11
Čáryjape
120:1
12
Dulcar de Sivola
12:1
13
Araucarias
30:1
14
Sexy Lord
5,5:1
15
Stormmy
85:1