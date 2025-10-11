Předplatné

Velká pardubická 2025 v TV: kde sledovat a kdy se běží hlavní dostih?

Už v neděli se dočkáme největšího dostihu u nás, Velké pardubické. Loňský ročník přinesl velké drama v podobě dvou vítězů. Jak dopadne slavná 135. steeplechase letos? Kde sledovat Velkou pardubickou živě?

Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 v TV?

Přímý přenos Velké pardubické tradičně vysílá Česká televize. Přenos na ČT sport začíná už v 10:30, od 13:30 pak Velkou pardubickou můžete sledovat i na ČT 1.

V kolik hodin se běží Velká pardubická 2025?

Otevření areály proběhne již v 9:00. Samotný program začíná od 10:30 a vyvrcholí v 15:30, kdy se poběží Velká pardubická steeplechase.

Program Velké pardubické 2025

ČasUdálost
9:00Otevření areálu
10:30Slavnostní zahájení mítinku
11:00Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
11:40Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
12:20Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
~13:45Cena Lesů ČR – Cena Labe
~14:25Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
15:30135. Velká pardubická steepelchase
16:00Slavnostní dekorování vítězů

Startovní listina Velké pardubické 2025

Číslo

Kůň

Kurz na vítězství

1

Klarc Kent

22:1

2

Cavalry Master

65:1

3

Chelmsford

4:1

4

Cuwall

27:1

5

Stumptown

3,75:1

6

Ztracenka

15:1

7

Gentleman de Reve

15:1

8

Dumon Roclay

60:1

9

High in the Sky

15:1

10

Zarate

27:1

11

Čáryjape

120:1

12

Dulcar de Sivola

12:1

13

Araucarias

30:1

14

Sexy Lord

5,5:1

15

Stormmy

85:1

