ONLINE: Krejčí hraje proti Chelsea. Vrátí se Souček po gólu do základu West Hamu?

Český obránce Ladislav Krejčí v dresu Wolverhamptonu
Český obránce Ladislav Krejčí v dresu WolverhamptonuZdroj: profimedia.cz
Tomáš Souček se raduje ze své trefy
Krejčí v dresu Wolverhamptonu, kde by si měl vydělat 64 milionů korun ročně.
Tomáš Souček v londýnském derby mezi West Hamem a Brentfordem
Wolves nezvládli přestřelku s Chelsea, Ladislav Krejčí (vlevo) odehrál poločas
Tomáš Souček slaví gól se spoluhráči
Ladislav Krejčí v akci proti Burnley
Tomáš Souček v londýnském derby mezi West Hamem a Brentfordem
Anglie - Premier League
Program fotbalové Premier League před reprezentační pauzou uzavírá 11. kolo. V sobotu je k vidění pět zápasů. Za West Ham v utkání s Burnley je připravený nastoupit český záložník Tomáš Souček, který se naposledy trefil proti Newcastlu. Do akce jde i obránce Ladislav Krejčí, jenž se večer (21.00) v dresu Wolverhamptonu představuje na hřišti Chelsea. Vedoucí Arsenal po vítězství v Praze nad Slavií startuje v Sunderlandu. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1081118:325
2Manchester City1061320:819
3Liverpool1060418:1418
4Sunderland1053212:818
5Bournemouth1053217:1418
6Tottenham1052317:817
7Chelsea1052318:1117
8Manchester Utd.1052317:1617
9Crystal Palace1044214:916
10Brighton1043317:1515
11Aston Villa104339:1015
12Brentford1041514:1613
13Newcastle1033410:1112
14Everton1033410:1312
15Fulham1032512:1411
16Leeds103259:1711
17Burnley1031612:1910
18West Ham1021710:217
19Nottingham Forest101367:196
20Wolves100287:222
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

