Albánec z Německa: Dvojí život
Ve dne takovou, v noci jinou... Trochu jako princezna Fiona z pohádky o Shrekovi si může připadat Altin Zenuni (22), MMA bijec z organizace Oktagon.
Němec s albánskými kořeny se totiž vedle kariéry mlátičky věnuje stavebnímu inženýrství. „Studium je výzvou pro mou mysl, trénink je výzvou pro mé tělo – ve skutečnosti se dobře doplňují,“ povídal o dvojím životě Zenuni, který na turnaji v Kolíně nad Rýnem vyzve českého nováčka Marcela Mášu (22).
Oktagon 78
Říká se, že Kolín nad Rýnem je jako bonboniéra, která láká pestrostí lahůdek. Zítra německá metropole ochutná pikantní bonbonek značky Oktagon, jenž se do Kolína vrací přesně po dvou letech. Sledujte na oktagon.tv a Premier Sport 3.
